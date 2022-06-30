Також британці скерують новітній винищувач на східний фланг НАТО та додаткові 1000 військових. Вони оборонятимуть Естонію, яка також є членом Північноатлантичного союзу.

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Британія скерує 1000 військових для захисту Естонії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу на саміті НАТО в Мадриді оголосив, що країна скерує ще тисячу військових та один із двох своїх нових авіаносців для оборони східного флангу НАТО. Вони призначені для захисту Естонії, де вже є близько 1700 британських військовослужбовців. Бійці базуватимуться у Британії та вилетять для захисту країни Балтії, коли буде така необхідність.

Воллес наголосив, що Лондон фактично збільшить кількість своїх військовослужбовців в Естонії до 3000. За його словами, базування частини військових у Британії, а їхнього обладнання у Німеччині, буде ефективнішим.

Такі зобов'язання є частиною оновлених європейських оборонних сил НАТО, які складатимуться з 300 тисяч військовослужбовців по всьому континенту, переведених у високу готовність на випадок, якщо Росія нападе на будь-якого члена Альянсу. Значна частина британських зобов'язань стосуються саме Морських сил.

Ми залучимо величезну кількість військово-морських сил. На мою думку, що ми залучимо до цього одну з груп перевізників,

– додав Воллес.

У Великої Британії є 2 авіаносні кораблі – "Королева Єлизавета" та "Принц Уельський". Вони мають допоміжний флот суден – авіаносну ударну групу. За словами Воллеса, на ротації їх віддадуть НАТО.

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Україні виділять ще мільйон фунтів

Окрім цього, Воллес оголосив, що Лондон майже вдвічі збільшує зобов'язання щодо військової підтримки України. Нашій державі додатково нададуть 1 мільярд фунтів.

Однак міністр оборони не повідомив, на що саме скерують ці гроші. За словами Воллеса, частину, ймовірно, витратять на постачання ракетної артилерії більшої дальності, яка необхідна Збройним Силам України.

Раніше Велика Британія вже надіслала нашим захисникам 3 системи M270 в межах пакета з 10 таких установок, які обіцяли надати союзники країни по НАТО – США та Німеччина. Також Воллес зазначив, що Лондон планує надіслати ЗСУ обладнання для радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони та ще більше боєприпасів.

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