Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс. За її словами більшість озброєння потребує попереднього навчання військових, тому його краще передавати раніше.

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Зброю для України потрібно було надати раніше

Після початку повномасштабного вторгнення Велика Британія доволі швидко відреагувала на запити України щодо надання озброєння для боротьби з російськими окупантами. Проте цього не зробили деякі її союзники по НАТО.

Завжди є тенденція (і ми бачили це до війни в Україні) видавати бажане за дійсне, сподіватися, що більше поганих речей не станеться, і чекати, поки не стане надто пізно. Ми повинні були зробити це раніше – ми повинні були раніше постачати оборонне озброєння в Україну,

– зауважила Трасс.

Вона додала, що цей урок обов'язково необхідно засвоїти, щоб з Тайванем не трапилася подібна ситуація.

"Кожне обладнання, яке ми надіслали, потребує місяців навчання, тому чим швидше ми це зробимо, тим краще", – підсумувала міністерка.

Британський уряд занепокоєний, що нездатність протистояти вторгненню президента Росії Володимира Путіна в Україну може підштовхнути президента Китаю Сі Цзіньпіна спробувати окупувати Тайвань.

Зауважте Україна – приклад: у США вважають, що Тайвань має оборонятися так само в разі вторгнення Китаю

Коротко про конфлікт Китаю та Тайваню

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, однак США виступають за незалежність країни.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що його держава захищатиме Тайвань у випадку вторгнення Китаю. Водночас у МЗС Китаю висловили "рішуче невдоволення" такою позицією.

14 червня стало відомо, що Китай може готуватися до спецоперації на Тайвані. Президент Сі Цзіньпін підписав указ, який передбачає "невійськове" використання збройних сил.

Проте ще у 2021 році повідомляли, що США та Японія розробили спільний військовий план щодо захисту цих територій. Тому на думку аналітиків, війна може бути неминучою.

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