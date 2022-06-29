Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. По ее словам, большинство вооружения нуждается в предварительном обучении военных, поэтому его лучше передавать раньше.
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Оружие для Украины нужно было предоставить раньше
После начала полномасштабного вторжения Великобритания довольно быстро отреагировала на запросы Украины о предоставлении вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Однако этого не сделали некоторые ее союзники по НАТО.
Всегда есть тенденция (и мы видели это до войны в Украине) выдавать желаемое за действительное, надеяться, что больше плохих вещей не произойдет и ждать, пока не станет слишком поздно. Мы должны были сделать это раньше – мы должны были раньше поставлять оборонное вооружение в Украину,
– заметила Трасс.
Она добавила, что этот урок обязательно необходимо усвоить, чтобы с Тайванем не случилась подобная ситуация.
"Каждое оборудование, которое мы послали, требует месяцев обучения, поэтому чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", – подытожила министерша.
Британское правительство обеспокоено, что неспособность противостоять вторжению президента России Владимира Путина в Украину может подтолкнуть президента Китая Си Цзиньпина попытаться оккупировать Тайвань.
Заметьте Украина – пример: в США считают, что Тайвань должен обороняться так же в случае вторжения Китая.
Кратко о конфликте Китая и Тайваня
- Китай считает Тайвань своей провинцией, однако США выступают за независимость страны.
- Недавно президент США Джозеф Байден заявил, что его государство будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая. В то же время в МИД Китая выразили "решительное недовольство" такой позицией.
- 14 июня стало известно, что Китай может готовиться к спецоперации на Тайване. Президент Си Цзиньпин подписал указ, предусматривающий "невоенное" использование вооруженных сил.
- Однако еще в 2021 году сообщалось, что США и Япония разработали совместный военный план по защите этих территорий. Поэтому, по мнению аналитиков, война может быть неизбежной.
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