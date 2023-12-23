Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что киевский бюджет регулярно выделяет средства на такие нужды.

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Дроны уже скоро поедут в ВСУ

Получили следующую партию FPV-дронов, заказывавшихся с братом Владимиром. 100 птиц оперативно отправятся в 53-ю бригаду под Авдеевку,

– написал Виталий Кличко в телеграмм-канале.

Мэр также сообщил, сколько средств из бюджета Киева в 2023 году потрачено на закупку дронов для военных.

Что касается помощи столичной общины. Отмечу, что из бюджета столицы в этом году на закупку дронов, по запросам ВСУ, Генштаба и Минобороны, город выделил 1 миллиард 550 миллионов гривен,

– отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что 100 дронов, которые приобрели братья Кличко для защитников Авдеевки, уже получили бойцы 47 Отдельной механизированной бригады "Магура".