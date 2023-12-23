Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що київський бюджет регулярно виділяє кошти на такі потреби.

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Дрони вже скоро поїдуть до ЗСУ

Отримали наступну партію FPV-дронів, які замовляли з братом Володимиром. 100 пташок оперативно вирушать в 53-тю бригаду під Авдіївку,

– написав Віталій Кличко у телеграм-каналі.

Мер також повідомив, скільки коштів з бюджету Києва у 2023 році витрачено на закупівлю дронів для військових.

Що стосується допомоги столичної громади. Зазначу, що з бюджету столиці цього року на закупівлю дронів, на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони, місто виділило 1 мільярд 550 мільйонів гривень,

– зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що 100 дронів, які брати Клички придбали для оборонців Авдіївки, вже отримали бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура".