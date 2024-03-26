Журналисты провели собственное расследование для того, чтобы выяснить, законна ли эта реставрация. В то же время в Киево-Могилянской академии заявляют о давлении и незаконных проверках.

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Что происходит с Братскими кельями

В декабре 2023 года помощник депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Дмитрий Перов сообщил, что Киевская городская прокуратура начала расследование по реставрации Братских келий Киево-Могилянской академии. Также были зарегистрированы обращения в Минрегион и Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, чтобы специалисты проверили, законны ли такие действия. В то же время Киево-Могилянская академия заявила о давлении, а также отмечает что некоторые имеют рейдерские намерения. В частности, в официальном заявлении, опубликованном на сайте университета, отметили, что не против любых проверок, впрочем, они должны быть законными.

Журналисты провели собственное расследование и рассказали, как происходит реставрация в Братских кельях. Так, в неаварийном состоянии только стены келий, все остальное – необходимо заменить.



Какие работы должны выполнить в Братских кельях / Скриншот "Игла"

Журналисты "Иглы" отмечают, что Киево-Могилянская академия стала жертвой подмены понятий с термином "реставрация". А вот начал всю информационную компанию против Могилянки, как отмечают журналисты, помощник Киевсовета Перов. Так, он ссылается на государственные нормы, которые уже потеряли свою силу.



Нардеп ссылался на документ, который потерял свою силу / Скриншот "Игла"

Ситуация обострилась в марте

Вопрос о том, законна ли реставрация Братских келий, обострился в марте 2024 года. Тогда Мининфраструктуры заявило о внеплановой проверке, которую инициировали "по обращению общественных активистов". Однако в Киево-Могилянской академии отметили – проверка была незаконной, поскольку обращение подал Перов, однако подписался он как председатель ОО "Спадщина".

Журналисты обратили внимание, что Перов на самом деле не является председателем ОО "Спадщина", которая зарегистрирована в Полтавской области. Сейчас ее возглавляет Ирина Троцько, а Перов не имеет к этой организации никакого отношения. На самом деле Перов возглавляет организацию "Спадщина Киев", однако зарегистрировал он ее только после официальных обращений.



Обращение Перова / Скриншот "Игла"



Кто на самом деле является главой ОО "Спадщина" / Скриншот "Игла"

Сам Перов прокомментировал свое обращение следующим образом:

Мы с друзьями создали инициативу "Спадщина", направленную на прикладную работу по сохранению и защите исторической застройки. Вопрос с юридической формализацией остро не стоял, поэтому мы не совершали каких-то регистрационных процедур, что, однако, не является нарушением Закона. Согласно статье 11 Конвенции по правам человека всем гарантируется право свободных собраний и свобода объединения. Что согласно практике ЕСПЧ не может быть ограничено регистрационной или иной формальной процедурой. Для меня главное то, что мы делаем, а не какие-то формальные условия-требования. К сожалению, само имя "Спадщина" было занято, поэтому мы добавили "Киев". Но мы не регистрировали "похожее общественное объединение". Мы решили формализовать объединение, потому что это условие большинства грантодателей.

Впрочем, журналисты "Иглы" отмечают, что депутатское обращение имеет отдельный статус и не может быть расценено как обращение физлица или юрлица и поэтому не может быть основанием для проверки. Фактически, обращение Перова – "анонимка".

В то же время Киево-Могилянская академия заявила, что заблаговременно предупредила все госструктуры, поэтому имела законное право не допускать Госинспекцию на проверку. Ректор Киево-Могилянской академии отмечает, что такая информационная компания против заведения имеет определенную цель.

По нашему мнению, те, кто лоббировал скандальную градостроительную "реформу" 5655, которая не предусматривала надлежащей защиты культурного наследия, решили в информационном поле отбелиться и показать обществу, что они таки за это наследие якобы горой. И здесь очень важно зафиксировать еще одну деталь: когда председатель партии власти написала свой запрос. В прошлом году 21 декабря. Именно в этот день в Киево-Могилянской Академии мы открыто предоставили документы. И среди экспертов были и те, кто работает над альтернативой 5655 – Градостроительным кодексом. За неделю до этого в правительстве Минрегион не смог протянуть постановление-клон градостроительной "реформы", которую раскритиковал Европарламент, Еврокомиссия и недавно Chatham House. Но отбеливать политикам за счет репутации Могилянки никто не даст,

– подчеркнул ректор.

Он также добавил, что попытки провести проверки законности реставрации совпали с попытками признать недействительными бессрочные арендно-охранные договоры Киево-Могилянской Академии, в том числе – на Братские кельи. Именно поэтому ректор убежден, что цель таких проверок – попытки рейдерского захвата территорий, где расположены Братские кельи.