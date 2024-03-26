Журналісти провели власне розслідування для того, щоб з'ясувати, чи законна ця реставрація. Водночас в Києво-Могилянській академії заявляють про тиск і незаконні перевірки.

Дивіться також "Окупували" міську землю і трохи лісу: Гринкевичі незаконно побудували маєток у Львові

Що відбувається з Братськими келіями

У грудні 2023 року помічник депутатки Київради від партії "Слуга народу" Дмитро Перов повідомив, що Київська міська прокуратура почала розслідування щодо реставрації Братських келій Києво-Могилянської академії. Також були зареєстровані звернення до Мінрегіону та Державної інспекції архітектури та містобудування, щоб фахівці перевірили, чи законні такі дії. Водночас Києво-Могилянська академія заявила про тиск, а також наголошує що дехто має рейдерські наміри. Зокрема, в офіційній заяві, опублікованій на сайті університету, наголосили, що не проти будь-яких перевірок, втім вони мають бути законними.

Журналісти провели власне розслідування й розповіли, як відбувається реставрація у Братських келіях. Так, у неаварійному стані лише стіни келій, все інше – необхідно замінити.



Які роботи мають виконати у Братських келіях / Скриншот "Голка"

Журналісти "Голки" зауважують, що Києво-Могилянська академія стала жертвою підміни понять з терміном "реставрація". А ось почав усю інформаційну компанію проти Могилянки, як наголошують журналісти, помічник Київради Перов. Так, він посилається на державні норми, які вже втратили свою чинність.



Нардеп посилався на документ, який втратив свою чинність / Скриншот "Голка"

Ситуація загострилася в березні

Питання щодо того, чи законна реставрація Братських келій, загострилося у березня 2024 року. Тоді Мінінфраструктури заявило про позапланову перевірку, яку ініціювали "за зверненням громадських активістів". Однак у Києво-Могилянській академії наголосили – перевірка була незаконною, оскільки звернення подав Перов, однак підписався він як голова ГО "Спадщина".

Журналісти звернули увагу, що Перов насправді не є головою ГО "Спадщина", яка зареєстрована у Полтавській області. Нині її очолює Ірина Троцько, а Перов не має до цієї організації жодного відношення. Насправді Перов очолює організацію "Спадщина Київ", однак зареєстрував він її лише після офіційних звернень.



Звернення Перова / Скриншот "Голка"



Хто насправді є головою ГО "Спадщина" / Скриншот "Голка"

Сам Перов прокоментував своє звернення наступним чином:

Ми з друзями створили ініціативу "Спадщина", спрямовану на прикладну роботу зі збереження та захисту історичної забудови. Питання з юридичною формалізацією гостро не стояли, тож ми не вчиняли якихось реєстраційних процедур, що, однак, не є порушенням Закону. Згідно зі статтею 11 Конвенції з прав людини всім гарантується право вільних зібрань та свобода об'єднання. Що згідно з практикою ЄСПЛ не може бути обмежена реєстраційною або іншою формальною процедурою. Для мене головне те, що ми робимо, а не якісь формальні умови-вимоги. На жаль, саме ім’я "Спадщина" було зайняте, тож ми додали "Київ". Але ми не реєстрували "схоже громадське об'єднання". Ми вирішили формалізувати об'єднання, бо це умова більшості грантодавців.

Втім, журналісти "Голки" наголошують, що депутатське звернення має окремий статус і не може бути розцінене як звернення фізособи чи юрособи й тому не може бути підставою для перевірки. Фактично, звернення Перова – "анонімка".

Водночас Києво-Могилянська академія заявила, що завчасно попередила всі держструктури, тому мала законне право не допускати Держінспекцію на перевірку. Ректор Києво-Могилянської академії наголошує, що така інформаційна компанія проти закладу має певну мету.

На нашу думку, ті, хто лобіював скандальну містобудівну "реформу" 5655, яка не передбачала належного захисту культурної спадщини, вирішили в інформаційному полі відбілитися і показати суспільству, що вони таки за цю спадщину нібито горою. І тут дуже важливо зафіксувати ще одну деталь: коли голова партії влади написала свій запит. Торік 21 грудня. Саме в цей день у Києво-Могилянській Академії ми відкрито надали документи. І з-поміж експертів були й ті, хто працює над альтернативою 5655 – Містобудівним кодексом. За тиждень до цього в уряді Мінрегіон не зміг протягнути постанову-клон містобудівної "реформи", яку розкритикував Європарламент, Єврокомісія і нещодавно Chatham House. Але відбілюватися політикам коштом репутації Могилянки ніхто не дасть,

– наголосив ректор.

Він також додав, що спроби провести перевірки законності реставрації збіглися зі спробами визнати нечинними безстрокові орендно-охоронні договори Києво-Могилянської Академії, у тому числі – на Братські келії. Саме тому ректор переконаний, що мета таких перевірок – спроби рейдерського захоплення територій, де розташовані Братські келії.