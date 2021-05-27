В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что местонахождение брата экс-главы "Держинвестпроекта" не установлено. Поэтому сообщение о подозрении оставили по месту его регистрации и в жилищно-эксплуатационном управлении.

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Что установили следователи

В 2012 – 2014 годах "Государственная инвестиционная компания", которая находилась в сфере управления "Держинвестпроекта", предоставила займы в размере почти 260 миллионов гривен двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Эти компании имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству "Держинвестпроекта".

Полученные деньги перечисляли другим компаниям, а в конце оказались на счетах иностранных компаний на Кипре.

Бенефициарный владелец этих компаний – Александр Каськив.

Впоследствии кипрские фирмы купили доли в украинских обществах и в течение 2013 – 2015 годов скупили у украинских граждан 700 участков.

Они расположены на Волыни и Закарпатье. Их площадь – около 1 000 гектаров.

Важно! На эти участки Высший антикоррупционный суд наложил арест в июле 2020 года. Такое ходатайство поступило от САП и НАБУ. Самого Александра Каськива объявили в розыск еще в 2018 году.



Александр Каськив объявлен в розыск / Фото НАБУ

Устанавливают других участников преступной организации

В НАБУ сообщили, что устанавливают других участников преступной организации. Также ведут переговоры с органами Панамы о привлечении к ответственности самого экс-главу "Держинвестпроекта".

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Владислава Каськива экстрадировали оттуда еще в 2017 году, однако сообщить о подозрении пока не могут. Говорится о легализации средств, выведенных из "Держинвестпроекта".