У Національному антикорупційному бюро кажуть, що місцеперебування брати ексголови "Держінвестпроекту" не встановлене. Тому повідомлення про підозру залишили за місцем його реєстрації і в житлово-експлуатаційному управлінні.

Раніше Печерський суд зобов'язав перевірити законність розшуку брата одіозного Каськіва

Що встановили слідчі

У 2012 – 2014 роках "Державна інвестиційна компанія", що перебувала у сфері управління "Держінвестпроекту", надала позики в розмірі майже 260 мільйонів гривень двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проєктів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".

двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проєктів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці компанії мали ознаки фіктивності і були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту".

Отримані гроші перераховували іншим компаніям, а вкінці опинились на рахунках іноземних компаній на Кіпрі.

Бенефіціарний власник цих компаній – Олександр Каськів.

Згодом кіпрські фірми купили частки в українських товариства і протягом 2013 – 2015 роках скупили в українських громадян 700 ділянок .

. Вони розташовані на Волині та Закарпатті. Їхня площа – близько 1000 гектарів.

Важливо! На ці ділянки Вищий антикорупційний суд наклав арешт у липні 2020 року. Таке клопотання надійшло від САП та НАБУ. Самого Олександра Каськіва оголосили у розшук ще у 2018 році.

Олександр Каськів оголошений у розшук / Фото НАБУ

Встановлюють інших учасників злочинної організації

У НАБУ повідомили, що встановлюють інших учасників злочинної організації. Також ведуть перемовини з органами Панами щодо притягнення до відповідальності самого ексголову "Держінвестпроекту".

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Владислава Каськіва екстрадували звідти ще у 2017 році, проте повідомити про підозру наразі не можуть. Мовиться про легалізацію коштів, виведених з "Держінвестпроекту".