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      Суд Києва заочно арештував брата одіозного Каськіва

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      Владислав Каськів
      Владислав Каськів / Фото з відкритих джерел

      Солом’янський районний суд Києва заочно арештував Олександра Каськіва, брата екс-глави Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва.

      Як повідомляє видання "Судовий репортер", Олександра Каськіва, який є фігурантом справи про розкрадання 259,2 млн гривень "Державної інвестиційної компанії", заарештовано відповідно до ухвали суду від 30 жовтня.

      Олександр Каськів

      "У рамках розслідування було встановлено, що в період 2011-2014 років службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами за попередньою змовою з групою осіб надали ряд позик на суму понад 320 млн гривень, які були використані не за призначенням. Таким чином зловмисники заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо, 23 червня НАБУ затримало і вручило підозру двоюрідному брату Владислава Каськіва. А напередодні оголосило підозру його рідному брату, який переховується за кордоном.

      Хто такий Владислав Каськів?На посаді голови Держагентства з інвестицій Каськів прославився підписанням фіктивної угоди про будівництво в Криму терміналу скрапленого газу за мільярд доларів. Договір помпезно на камери укладали з нібито іспанською кампанією. Проте згодом виявилося: чоловік, який ставив підпис від іспанської сторони, був лижним інструктором.

      Торік Каськіва екстрадували з Панами. Того ж дня Печерський суд відпустив його під заставу у 160 тисяч гривень. Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Владислав Каськів Розслідування
      Джерело: 24 канал
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