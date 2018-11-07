Суд Києва заочно арештував брата одіозного Каськіва

Солом’янський районний суд Києва заочно арештував Олександра Каськіва, брата екс-глави Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва.

Як повідомляє видання "Судовий репортер", Олександра Каськіва, який є фігурантом справи про розкрадання 259,2 млн гривень "Державної інвестиційної компанії", заарештовано відповідно до ухвали суду від 30 жовтня.

Олександр Каськів

"У рамках розслідування було встановлено, що в період 2011-2014 років службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами за попередньою змовою з групою осіб надали ряд позик на суму понад 320 млн гривень, які були використані не за призначенням. Таким чином зловмисники заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня НАБУ затримало і вручило підозру двоюрідному брату Владислава Каськіва. А напередодні оголосило підозру його рідному брату, який переховується за кордоном.

Хто такий Владислав Каськів?На посаді голови Держагентства з інвестицій Каськів прославився підписанням фіктивної угоди про будівництво в Криму терміналу скрапленого газу за мільярд доларів. Договір помпезно на камери укладали з нібито іспанською кампанією. Проте згодом виявилося: чоловік, який ставив підпис від іспанської сторони, був лижним інструктором.



Торік Каськіва екстрадували з Панами. Того ж дня Печерський суд відпустив його під заставу у 160 тисяч гривень. Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.