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      Суд Киева заочно арестовал брата одиозного Каськива

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      Владислав Каськив
      Владислав Каськив / Фото из открытых источников

      Соломенский районный суд Киева заочно арестовал Александра Каськива, брата экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива.

      Как сообщает издание "Судебный репортер", Александр Каськив, который является фигурантом дела о хищении 259,2 млн гривен "Государственной инвестиционной компании", арестован согласно определения суда от 30 октября.

      Александр Каськив

      "В рамках расследования было установлено, что в период 2011-2014 годов служебные лица Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами по предварительному сговору с группой лиц предоставили ряд займов на сумму свыше 320 млн гривен, которые были использованы не по назначению. Таким образом злоумышленники завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

      Напомним, 23 июня НАБУ задержало и вручило подозрение двоюродному брату Владислава Каськива. А накануне объявило подозрение его родному брату, который скрывается за границей.

      Кто такой Владислав Каськив?
      На должности главы Госагентства по инвестициям Каськив прославился подписанием фиктивного соглашения о строительстве в Крыму терминала сжиженного газа за миллиард долларов. Договор помпезно на камеры заключали с якобы испанской кампанией. Однако впоследствии оказалось: человек, который ставил подпись от испанской стороны, был лыжным инструктором. В прошлом году Каськива экстрадировали из Панамы. В тот же день Печерский суд отпустил его под залог в 160 тысяч гривен. Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.

      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Владислав Каськив
      Источник: 24 канал
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