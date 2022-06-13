Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Кривого Рога. Он отметил, что в результате российских обстрелов по Днепропетровской области погиб 1 человек, еще 5 получили ранения.
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Жертвы обстрелов
По словам журналиста, кафиры обстреливают Днепропетровщину из реактивных систем залпового огня "Ураган". В то же время изверги используют запрещенные всеми международными конвенциями кассетные боеприпасы.
Было много попаданий в гражданские многоэтажки и частные дома. В результате этих обстрелов погиб 1 человек. Еще 5 мирных жителей получили ранения,
– рассказал корреспондент.
Как он отметил, враг продолжает тактику дальнобойных обстрелов гражданских районов, поселений и социальной инфраструктуры. В частности, юг Днепропетровской области захватчики обстреливают из глубины Херсонской области, которую они временно оккупировали.
Гатят по гражданским объектам
Журналист отметил, что в социальных сетях есть пропагандистские видео, где показано, как с севера Херсонской области кафиры готовят по свободной территории Украины именно реактивными системами залпового огня "Ураган". Однако в таких лживых сюжетах захватчики подчеркивают, что "работают исключительно по военной инфраструктуре".
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Как отметил журналист, российские кафиры обстреливают именно гражданские объекты. В то же время ни одной военной инфраструктуры на юге Днепропетровской области и в помине нет.
Азиатские "освободители"
Все эти "освободители", лупящие с дальнобойных "Ураганов", не славянского облика. Это еще одно подтверждение слов тех людей, которые выходят из оккупированной Херсонщины, что у них очень много так называемых "братушек" азиатского типа – буряты, якуты и другие из глубин России.
– заметил корреспондент.
Он отметил, что захватчики активизируют обстрелы Днепропетровщины тогда, когда у Вооруженных Сил Украины есть продвижение на фронте. Тогда российские изверги под вечер или ночью подло и коварно стреляют этими дальнобойными "Ураганами" по Днепропетровщине.
Журналист рассказал, кто обстреливает Днепропетровскую область: смотрите видео
Кого Россия отправляет насмерть в Украину
- Недавно эксперты проанализировали из каких регионов страны-агрессорки гибнет больше всего военных на российско-украинской войне. Для этого они определили количество потерь на 100 тысяч населения в каждом из регионов, среднюю зарплату и ее соотношении со среднероссийским уровнем.
- В то же время эксперты анализировали только официально признанные Россией потери. Однако следует помнить, что страна-агрессорка тщательно скрывает реальную цифру погибших на войне в Украине.
- По результатам анализа, на первом месте в таком рейтинге республика Бурятия, на втором – республика Тива, а вслед за ней – республика Северная Осетия – Алания. То есть насмерть в Украину страна-агрессорка отправляет жителей наименее развитых территорий, где у людей нет ни работы, ни доходов.