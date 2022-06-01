Далее в каком-то заср*ном ДК в Башкирии хоронили троих из воинской части 63494 из города Алкино, это инженерные войска. Наверное, не смогли где-нибудь навести понтоны.

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Потери оккупантов

В Севастополе похоронили капитана 3-го ранга (майор) Святослава Нижегородова, которого привезли из Змеиного. Или свежий моряк-лейтенант Кемран Гаджимагомедов – где-то на флоте его не стало. Змеиный?

Или еще один Гаджимагомедов – на этот раз Нурмагомед из Дагестана. Путин дал ему звезду героя России. Еще куча капитанов-старлеев, набор пехоты разного калибра, всякие морпехи. Бурят. Бурят. Бурят.

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Путин меняет поведение

Путин делает некий реверанс в сторону Бурятии и поддержал предложения местного начальника дать звезду Героя лейтенанту Балдану Цыдипову. С ним носились местные СМИ и повысили в награде.

Если в первый месяц Путин молчал, то сейчас и в госпиталь сходил, и начал собственноручно массово рассказывать о награждении. Пошли большие потери – нужно как-то пиариться и на этом.

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