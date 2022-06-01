Далі в якомусь заср*ному ДК в Башкірії ховали трьох з військової частини 63494 з міста Алкіно, це інженерні війська. Мабуть, не змогли десь навести понтони.

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Втрати окупантів

В Севастополі тихенько поховали капітана 3-го рангу (майор) Святослава Ніжегородова, якого привезли зі Зміїного. Або свіжий моряк-лейтенант Кемран Гаджимагомедов – десь на флоті його не стало. Зміїний?

Або ще один Гаджимагомедов – цього разу Нурмагомед, з Дагестану. Путін дав йому Зірку героя Росії. Ще купа капітанів-старлеїв, набір піхоти різного калібру, всякі морпіхи. Буряти. Буряти. Буряти.

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Путін змінює поведінку

Путін робить такий собі реверанс в бік Бурятії і підтримав пропозиції місцевого начальника дати зірку Героя лейтенанту Балдану Цидипову. З ним носились місцеві ЗМІ й ось підвищили у нагороді.

Якщо в перший місяць Путін мовчав, то зараз і до шпиталю сходив, і почав власноруч масово розказувати про нагородження. Пішли великі втрати – треба якось піаритись і на цьому.

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