Но, по-моему, мы слишком углубляемся в детали, которые оперативно и стратегически сути дел не меняют.

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Локальный успех врага

Давайте представим худший сценарий, что Украина с боями так или иначе потеряла Северодонецк/Лисичанск (варианты могут быть разные, но не суть) и выровняла линию фронта где-то между Северском/Белогоровкой.

Сомнительно, что у врага, который с такими силами, сконцентрировав значительные силы на небольшом отрезке фронта, будут силы, чтобы соответствующий локальный успех превратить в оперативный/стратегический через ряд глубоких ударов.

Россия выдохлась

Наиболее вероятный сценарий стратегически переход войны к позиционному противостоянию, где московиты уже не могут масштабно наступать, а мы еще не можем масштабно наступать.

Хотя для этого обычно надо измотать наступательный потенциал противника. Поэтому и держимся так за Северодонецк и удерживаем коммуникации, которые ведут в Лисичанск, несмотря на все риски. Тем самым систематически перемалываем живую силу/бронетехнику врага, которая необходима для закрепления результатов огневого поражения и без чего ракетные войска и артиллерия сами по себе не позволят решать задачу.

Время играет на Украине

Ну, и отдельно активным сопротивлением на текущих позициях наши армии дают дипломатам аргументы по предоставлению Украине М270/М142, которые позволят, по меньшей мере, выполнить задачу полной стабилизации фронта с меньшими жертвами с нашей стороны.

Северодонецкий выступ – это тот случай, когда поток и куча деталей не дает увидеть большую картину.

Путин уже просит переговоров с Украиной – смотрите видео: