Про це 24 каналу повідомив кореспондент з Кривого Рогу. Він зазначив, що внаслідок російських обстрілів по Дніпропетровській області загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення.

Читайте на сайті Шалені втрати Росії: Путін робить реверанс в бік Бурятії

Жертви обстрілів

За словами журналіста, окупанти обстрілюють Дніпропетровщину із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Водночас нелюди використовують заборонені всіма міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

Було багато попадань у цивільні багатоповерхівки та приватні будинки. Внаслідок цих обстрілів загинула 1 людина. Ще 5 мирних мешканців отримали поранення,

– розповів кореспондент.

Як він наголосив, ворог продовжує тактику далекобійних обстрілів цивільних районів, поселень та соціальної інфраструктури. Зокрема південь Дніпропетровської області загарбники обстрілюють з глибини Херсонської області, яку вони тимчасово окупували.

Гатять по цивільних об'єктах

Журналіст зазначив, що в соціальних мережах є пропагандистські відео, де показно, як з півночі Херсонської області окупанти гатять по вільній території України саме реактивними системами залпового вогню "Ураган". Однак в таких брехливих сюжетах загарбники наголошують, що "працюють виключно по військовій інфраструктурі".

Зверніть увагу Росія хоче заселити Донбас якутами та бурятами

Як наголосив журналіст, російські окупанти обстрілюють саме цивільні об'єкти. Водночас жодної військової інфраструктури на півдні Дніпропетровської області й близько немає.

Азійські "визволителі"

Усі ці "визволителі", які луплять з далекобійних "Ураганів", не слов'янської зовнішності. Це ще одне підтвердження слів тих людей, які виходять з окупованої Херсонщини, що у них дуже багато так званих "братушек" азійського типу – буряти, якути та інші з глибин Росії,

– зауважив кореспондент.

Він зазначив, що загарбники активізовують обстріли Дніпропетровщини тоді, коли у Збройних Сил Україні є просування на фронті. Тоді російські нелюди надвечір або ж вночі підло та підступно стріляють цими далекобійними "Ураганами" по Дніпропетровщині.

Журналіст розповів, хто обстрілює Дніпропетровську область: дивіться відео



Кого Росія відправляє на смерть в Україну