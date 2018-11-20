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      Бразильцу-боевику Лусварги продлили арест: подробности

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      Боевику Лусварги продолжили меру пресечения
      Боевику Лусварги продолжили меру пресечения / фото из открытых источников

      Бразильцу Рафаэлю Лусварги, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских оккупантов, продлили срок меры пресечения. Так, он пробудет под арестом до 28 января 2019 года.

      Об этом сообщила пресс-служба Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

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      20 ноября 2018 года на судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения в виде ареста на 60 суток, а именно до 28 января 2019 года,
      – говорится в сообщении.

      А вот следующее судебное заседание по делу состоится только 15 января 2019 года. Такую отсрочку в суде объяснили тем, что переводчик бразильского наемника не сможет прибыть на судебное заседание в более близкое время.

      Добавим, что суд уже дважды после повторного ареста Лусварги продолжает ему меру пресечения. Сам бразилец считает, что под арестом ему будет безопаснее.

      Напомним, в январе 2017 года суд признал Лусварги виновным в создании террористической организации и непредвиденных законом вооруженных формирований и вынес приговор в виде 13 лет заключения. Однако в августе 2017 года апелляционный суд отменил приговор и вернул дело Лусварги на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

      7 мая суд арестовал бразильца на 60 суток без возможности внесения залога.

      Кто такой Рафаэль Лусварги?
      Это военный наемник из Бразилии, который воевал на стороне террористов "ДНР". Он приехал в Украину осенью 2014 года. В Бразилии был работником полиции. Следствие установило, что в мае 2015 Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

      В интервью террористическим СМИ Лусварги неоднократно хвастался тем, как "отрабатывал" по блокпостамукраинских военных и получил ранение под Донецким аэропортом.

      6 октября 2016 года работники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года он был приговорен к 13 годам тюрьмы, однако 18 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Судьи Рафаэль Лусварги
      Источник: 24 канал
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