Бразильцю-бойовику Лусваргі продовжили арешт: подробиці

Бразильцю Рафаелю Лусваргі, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці проросійських окупантів, продовжили термін запобіжного заходу. Так, він пробуде під арештом до 28 січня 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

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20 листопада 2018 року у судовому засіданні за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено дію запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, а саме до 28 січня 2019 року,

– йдеться у повідомленні.

А ось наступне судове засідання у справі відбудеться аж 15 січня 2019 року. Таке відтермінування у суді пояснили тим, що перекладач бразильського найманця не зможе прибути на судове засідання у більш близький час.

Додамо, що суд вже двічі після повторного арешту Лусваргі продовжує йому запобіжний захід. Сам бразилець вважає, що під арештом йому буде безпечніше.

Нагадаємо, у січні 2017 року суд визнав Лусваргі винним у створенні терористичної організації та непередбачених законом збройних формувань і виніс вирок у вигляді 13 років ув’язнення. Проте у серпні 2017 року апеляційний суд скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.



7 травня суд арештував бразильця на 60 діб без можливості внесення застави.

Хто такий Рафаель Лусваргі? Це військовий найманець із Бразилії, який воював на стороні терористів "ДНР". Він приїхав до України восени 2014 року. У Бразилії був працівником поліції. Слідство встановило, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".



В інтерв'ю терористичним ЗМІ Лусваргі неодноразово хизувався тим, як "відпрацьовував" по блокпостах українських військових і отримав поранення під Донецьким аеропортом.



6 жовтня 2016 працівники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року він був засуджений до 13 років в'язниці, проте 18 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок бразильцю.