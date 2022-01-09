В Бразилии на лодки с туристами обрушилась стена каньона: много жертв – жуткие кадры

На севере Бразилии на озере Фурнаш на прогулочные лодки обрушилась стена каньона. Есть большое количество погибших и раненых.

Инцидент произошел 8 января в штате Минас-Жерайс между городами Сан-Жозе-да-Барра и Капитолио. Катера с туристами проплывали мимо водопада, и в этот момент каменная плита сорвалась со скалы.

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Много погибших, раненых и пропавших без вести

По последней информации погибли не менее 6 человек. CNN Brasil в свою очередь сообщает о 7 жертвах.

Кроме того, по словам командира пожарной части Минас-Жерайса Эдгарда Эстево, еще около 20 человек считаются пропавшими без вести. Сейчас пытаются установить их личности.

Каменная плита сорвалась со скалы на туристов в Бразилии: видео

Также официальные представители сообщают, что по меньшей мере 32 человека получили различные травмы. Правда, большинство из них уже выписали из больниц.

Всего в момент обрушения скалы в катерах находились около 70 человек. Пострадали как минимум три судна: 2 из них затонули.

Смотрите видео, как в Бразилии на лодки с туристами заваливается скала

Что могло стать причиной трагедии

Обрушение скал и скальных сооружений могли произойти из-за высокого "напора воды" в районе каньонов. Спровоцировали его обильные осадки в регионе. Специалисты не исключают возможность дальнейших разрушений природного ландшафта.

Сейчас продолжаются работы на месте инцидента, однако из-за темноты их приостановили до утра. Пожарная служба туда направила на помощь водолазов и вертолеты. Также к расследованию присоединились ВМС страны.

Что известно об озере Фурнаш Его еще называют "морем Минаса". Это популярное туристическое место примерно в 420 километрах севернее Сан-Паулу. Обычно Капитолио посещают каждые выходные до 30 тысяч туристов, в будни эта цифра составляет 5 тысяч. В городе же проживает 8,4 тысячи человек.



Район Капитолио славится своими естественными каньонами и водными развлечениями, в частности на лодках. Из-за наплыва туристов здесь построили много гостиниц и домов отдыха.

Каньон на озере Фурнаш, где произошла трагедия / Фото CNN Brasil и The Associated Press

Масштабное наводнение в Бразилии

В декабре 2021 года на большой части штата Баия после засухи начались рекордные ливни. Наводнения усилились в некоторых регионах после того, как разрушились 2 плотины. В итоге затопило и без того сильно пострадавшие районы страны.

В гражданской обороне Баия сообщили, что погибли более 20 человек в 11 отдельных муниципалитетах. Кроме того, по меньшей мере 72 города находились в чрезвычайном положении. Губернатор Баия объявил это худшей бедой в истории штата.