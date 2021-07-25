В Бразилии состоялись масштабные протесты с требованием импичмента президента

В ряде городов Бразилии 24 июля прошли масштабные протесты. Демонстранты призвали к импичменту президента Жаира Болсонару.

Тысячи людей вышли на акции против политики правительства страны во время пандемии COVID-19. На фоне роста количества случаев инфицирования штаммом Дельта, митингующие выступили с требованием об увеличении количества прививок от COVID-19 и привлечении экономической помощи.

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Митинги состоялись в 13 крупных городах Бразилии

Организаторами протестов были торговые объединения и левые группы. На митингах участники несли плакаты с надписями "Болсонару – коррумпированный геноцид. Импичмент сейчас!" и "Мы хотим прививок, он хочет взяток. Долой Болсонару".

Акции протеста проходили по меньшей мере в 13 крупных городах: в Рио-де-Жанейро, Ресифе и Сальвадоре в частности. В Рио-де-Жанейро тысячи людей в красной одежде и масках прошли с маршевыми баннерами с лозунгами против президента. По информации местных изданий, в городе с призывом импичмента президента собрались около 75 тысяч человек.



Акции протеста проходили в Рио-де-Жанейро / Фото Brasil de Fato

В чем бразильцы обвинили Болсонару

Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в том, что из-за умаления опасности коронавируса и сомнения относительно вакцинации он способствовал распространению COVID-19 и увеличению количества смертности.

Правительство страны с начала пандемии выступало против локдауна и других ограничений, тогда ссылались на негативные последствия соответствующих мер для экономики. Сейчас парламентский комитет расследует поведение Болсонару во время пандемии.