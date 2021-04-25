В Бразилии в городе Форталеза 24 апреля прогремел взрыв на заводе, который занимается упаковкой кислорода. В результате инцидента пострадали 4 человека.

Сейчас в компании расследуют причины взрыва. Руководство предприятия уверяет, что ущерб производству кислорода во время пандемии нанесен не будет.

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Пока ищут альтернативное предприятие, на котором будут заправлять кислородные баллоны.

В стране напряженная ситуация с кислородом в больницах

Отметим, что местные СМИ сообщают, что во время пандемии в Бразилии критическая ситуация с поставкой кислорода. Власть отдельных штатов ищет кислород по всей стране, чтобы обеспечить его поставки в больницы.

Сейчас Бразилия – на третьем месте по количеству больных COVID-19. Болезнь диагностировали у более чем 14 миллионов 300 тысяч человек, летальных случаев более 389 тысяч.

1. Explosão na White Martins, em Fortaleza. SABOTAGEM??? pic.twitter.com/EU4U1IGScS — Delegado M Quezado (@MarcosQuezado1) April 24, 2021

Boa tarde! O #CidadeAlerta já está no ar na @recordtvoficial com a notícia de uma explosão em fábrica de oxigênio que deixou 5 feridos em Fortaleza (CE)



Acompanhe ao vivo em https://t.co/nG5CiWL69a e reveja a íntegra quando quiser pic.twitter.com/yJLbjmUi8u — Cidade Alerta (@cidadealerta) April 24, 2021

Explosão em empresa de oxigênio causa danos em residências em Fortaleza https://t.co/4PwvzRJ4RJ pic.twitter.com/hDhmG51ynA — Jeff Nascimento (@jnascim) April 24, 2021

Обратите внимание! К трагедии привел взрыв кислородного баллона в ковидной больнице в Багдаде. После взрыва в медучреждении вспыхнул пожар, жертвами которого стали больше 80 человек, пострадали больше 200.