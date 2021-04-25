В Бразилии на заводе по упаковке кислорода произошел взрыв: видео
В Бразилии в городе Форталеза 24 апреля прогремел взрыв на заводе, который занимается упаковкой кислорода. В результате инцидента пострадали 4 человека.
Источник:Rio Times
Сейчас в компании расследуют причины взрыва. Руководство предприятия уверяет, что ущерб производству кислорода во время пандемии нанесен не будет.
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Пока ищут альтернативное предприятие, на котором будут заправлять кислородные баллоны.
В стране напряженная ситуация с кислородом в больницах
Отметим, что местные СМИ сообщают, что во время пандемии в Бразилии критическая ситуация с поставкой кислорода. Власть отдельных штатов ищет кислород по всей стране, чтобы обеспечить его поставки в больницы.
Сейчас Бразилия – на третьем месте по количеству больных COVID-19. Болезнь диагностировали у более чем 14 миллионов 300 тысяч человек, летальных случаев более 389 тысяч.
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