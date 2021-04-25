У Бразилії у місті Форталеза 24 квітня прогримів вибух на заводі, що займається упакуванням кисню. В результаті іницденту постраждали 4 людей.

Наразі в компанії розслідують причини вибуху. Керівництво підприємства запевняє, що шкоди виробництву кисню під час пандемїі завдано не буде.

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Поки що шукають альтернативне підприємство, на якому заправлятимуть кисневі балони.

В країні напружена ситуація з киснем у лікарнях

Зазначимо, що місцеві ЗМІ повідомляють, що під час пандемії у Бразилії критична ситуація з постачанням кисню. Влада окремих штатів шукає кисень по всій країні, аби забезпечити його постачання в лікарні.



Наразі Бразилія – на третьому місці за кількістю хворих на COVID-19. Недугу діагностували у більше ніж 14 мільйонів 300 тисяч людей, летальних випадків понад 389 тисяч.

1. Explosão na White Martins, em Fortaleza. SABOTAGEM??? pic.twitter.com/EU4U1IGScS — Delegado M Quezado (@MarcosQuezado1) April 24, 2021

Boa tarde! O #CidadeAlerta já está no ar na @recordtvoficial com a notícia de uma explosão em fábrica de oxigênio que deixou 5 feridos em Fortaleza (CE)



Acompanhe ao vivo em https://t.co/nG5CiWL69a e reveja a íntegra quando quiser pic.twitter.com/yJLbjmUi8u — Cidade Alerta (@cidadealerta) April 24, 2021

Explosão em empresa de oxigênio causa danos em residências em Fortaleza https://t.co/4PwvzRJ4RJ pic.twitter.com/hDhmG51ynA — Jeff Nascimento (@jnascim) April 24, 2021

Зверніть увагу! До трагедії призвів вибух кисневого балона у ковідній лікарні у Багдаді. Після вибуху у медзакладі спалахнула пожежа, жертвами якої стали понад 80 людей, постраждали більше ніж 200.