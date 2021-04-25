Уночі 25 квітня у ковідній лікарні в Багдаді сталася масштабна пожежа. Кількість жертв вже сягла 82 пацієнтів, ще понад 100 – постраждали.

Міністерство внутрішніх справ Іраку офіційно повідомило: внаслідок пожежі в багдадській лікарні загинуло 82 людини, а 110 постраждали. Попередньо, до таких жертв призвела халатність.

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Що відомо про жертв пожежі у Багдаді

Одразу після займання швидка забрала десятки поранених. Спершу повідомляли про 23 загиблих, втім влада не оприлюднювала офіційних цифр жертв аж до полудня 25 квітня.

Серед загиблих було щонайменше 28 пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легенів. Усі вони боролися з важкими симптомами коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що принаймні 200 людей вдалося врятувати з місця події.

Чому виникла пожежа

Як свідчать перші повідомлення у соцмережах, вогонь виник після того, як у палаті інтенсивної терапії вибухнув кисневий балон.

Після того, як пожежа вперше спалахнула, прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі провів екстрене засідання в штабі Багдадського командування операцій.

На зустрічі він сказав, що інцидент став халатністю. Він дав владі Іраку 24 години, щоб представити результати розслідування.

Недбалість у таких питаннях не є помилкою, а злочином, за який відповідають усі недбалі сторони,

– сказав він.

Відповідальних осіб уже звільнили

Через цю трагедію прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадхімі звільнив генерального директора Департаменту охорони здоров’я Багдада в районі Аль-Русафа, де розташована лікарня. Він також звільнив директора лікарні Ібх аль-Хатіб та директора з технічного обслуговування.

Наразі розсідування триває, тому, як зазначив прем'єр, інших винних, якщо такі знайдуться, також покарають.

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