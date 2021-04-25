Ночью 25 апреля в ковидной больнице в Багдаде произошел масштабный пожар. Число жертв уже достигло 82 пациентов, еще более 100 – пострадали.

Министерство внутренних дел Ирака официально сообщило: в результате пожара в багдадской больнице погибло 82 человека, а 110 пострадали. Предварительно, к таким жертвам привела халатность.

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Что известно о жертвах пожара в Багдаде

Сразу после возгорания скорая забрала десятки раненых. Сначала сообщали о 23 погибших, однако власть не обнародовала официальные цифры жертв до полудня 25 апреля.

Среди погибших было не менее 28 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все они боролись с тяжелыми симптомами коронавируса.

Министерство здравоохранения заявило, что по крайней мере 200 человек удалось спасти с места происшествия.

Как свидетельствуют первые сообщения в соцсетях, огонь возник после того, как в палате интенсивной терапии, взорвался кислородный баллон.

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