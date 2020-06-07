Бразилия, которая занимает второе место в мире по количеству инфицированных COVID-19, решила ограничить доступ к данным о новых больных. Такое решение власти страны объясняют тем, что нынешняя форма подачи информации не показывает реальную картину с коронавирусом в стране.

Следовательно, президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к информации о ситуации с распространением инфекции, передает "Немецкая волна".

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По словам Болсонару, сводные данные "не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна".

При этом президент процитировал в твиттере сообщение министерства здравоохранения Бразилии:

Сейчас разрабатываются другие меры, которые позволяют улучшить сообщения о новых случаях и подтверждать диагнозы.

По мнению Болсонару, в ежедневные сводки необходимо включить сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах тестирования и смертях. А вот в случае подтверждения коронавируса у пациента, который умер раньше, этот факт необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные.

Более того, правительство Бразилии решило позже публиковать ежедневные сводки о новых случаях COVID-19, а также о количестве смертей. Болсонару объяснил этот шаг стремлением "избежать неполноты информации и непоследовательности".

Отметим, что американский Центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором официальной статистики со всего мира, из-за этой ситуации уже удалил из списка информацию о Бразилии.

Бразилия и коронавирус: коротко