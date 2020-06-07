Бразилія, яка займає друге місце у світі за кількістю інфікованих COVID-19, вирішила обмежити доступ до даних про нових хворих. Таке рішення влада країни пояснює тим, що теперішня форма подачі інформації не показує реальну картину з коронавірусом у країні.

Відтак, президент Бразилії Жаір Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до інформації про ситуацію з поширенням інфекції, передає "Німецька хвиля".

Раніше Критична ситуація з COVID-19 у Бразилії: чому Болсонару погрожує вийти з ВООЗ

За словами Болсонару, зведені дані "не відбивають ситуацію, в якій зараз перебуває країна".

При цьому президент процитував у твіттері повідомлення міністерства охорони здоров'я Бразилії:

Зараз розробляються інші заходи, які дозволяють покращити повідомлення про нові випадки та підтверджувати діагнози.

На думку Болсонару, до щоденного зведення необхідно додавати відомості про виявлені в цей конкретний день позитивні результати тестування і смертей. А ось у разі підтвердження коронавірусу в пацієнта, який помер раніше, цей факт необхідно враховувати в зведеннях на день смерті, а не включати до свіжих даних.

Ба більше – уряд Бразилії вирішив пізніше публікувати щоденні зведення про нові випадки COVID-19, а також про кількість смертей. Болсонару пояснив цей крок прагненням "уникнути неповноти інформації та непослідовності".

Заважимо, що американський Центр системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, який займається збором офіційної статистики з усього світу, через цю ситуацію вже видалив зі списку інформацію про Бразилію.

Бразилія і коронавірус: коротко