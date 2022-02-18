Бразилия страдает от мощных наводнений и оползней: погибших – далеко за сотню

После мощных ливней в бразильском городе Петрополис сильны наводнения и целая серия оползней. Это привело к многочисленным жертвам. В настоящее время известно о по меньшей мере 117 погибших.

Также около 100 человек считаются пропавшими без вести. Многие горожане из-за наводнения были вынуждены покинуть свои дома.

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Убийственные наводнения и оползни

Известно, что число жертв в результате наводнений и оползней в Петрополисе уже достигло 117. Среди них по меньшей мере 13 детей. При этом отмечается, что количество жертв в результате стихийного бедствия будет увеличиваться, поскольку продолжаются дожди.

Пока невозможно определить точное количество жертв из-за погоды и того, что часть людей считаются пропавшими без вести. В общей сложности таких более 100 человек.

Ливень, накрывший Петрополис, превысил средние показатели за февраль. Это был самый сильный ливень, зарегистрированный здесь с 1932 года.

Из-за своего расположения город склонен к оползням. Самый худший инцидент произошел в 2011 году, когда более 900 человек погибли в результате селевых потоков в Петрополисе и соседних городах.



Петрополис страдает из-за сильных наводнений и оползней / Фото BBC

Город Петрополис в Бразилии: карта