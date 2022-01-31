Стихия накрыла самый густонаселенный штат Бразилии. Она уже принесла ужасные последствия.

Читайте также Разрушительный шторм в Южной Африке унес жизни десятков людей

Мощные ливни в Бразилии привели к жертвам

Непогода 30 января царила в Сан-Паулу. Там шли сильные дожди, которые привели к наводнениям и оползням.

По информации муниципальных властей, оползень разрушил дом одной семьи в городе Эмбу-дас-Арташ. В результате 3 человека из этой семьи погибли, еще 4 удалось спасти.

По словам губернатора штата Сан-Паулу Жоао Дориа, 4 детей погибли во Франсиско Морато. В то же время правительство штата информирует, что 4 местных жителей стали жертвами стихии во Франке-да-Роше. Также сообщают о смерти в Рибейран-Прету и Жау.

В Государственной службе по спасению уточнили, что 3 погибших – это люди, которых снесло паводком.



Непогода в Бразилии привела к человеческим жертвам / Фото АР

Сотни тысяч людей покинули свои дома

В правительстве штата также отметили, что из-за разлива рек 500 000 семей были вынуждены покинуть свои дома. В пострадавших регионах заблокированы несколько дорог и автомагистралей.

Спасатели использовали вертолет для осмотра поврежденных районов. Местные власти объявили о финансовой помощи пострадавшим города м в размере 2,8 миллиона долларов.

Из-за сбоев, вызвавших ливни, город Сан-Паулу отменил плановые прививки от коронавируса.

Бразилию накрыли наводнения: смотрите видео

Обратите внимание! 15 января 2022 года в южной части Тихого океана произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В результате – тихоокеанское государство Тонга страдало от цунами. Кроме того, один из островов почти полностью ушел под воду.