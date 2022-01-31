Стихія накрила найбільш густонаселений штат Бразилії. Вона вже завдала жахливих наслідків.
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Потужні зливи у Бразилії призвели до жертв
Негода 30 січня панувала у Сан-Паулу. Там йшли сильні дощі, які призвели до повеней та зсувів.
За інформацією муніципальної влади, зсув зруйнував будинок однієї родини у місті Ембу-дас-Артеш. У результаті 3 людей з цієї сім'ї загинули, ще 4 вдалося врятувати.
За словами губернатора штату Сан-Паулу Жоао Доріа, 4 дітей загинули у Франсиско Морато. Водночас уряд штату інформує, що 4 місцевих жителів стали жертвами стихії у Франку-да-Роша. Також повідомляють про смерть у Рібейран-Прету та Жау.
У Державній службі з порятунку уточнили, що 3 загиблих – це люди, яких знесло паводком.
Негода в Бразилії призвела до людських жертв / Фото АР
Сотні тисяч людей залишили свої домівки
В уряді штату також зазначили, що через розлив річок 500 000 сімей були змушені залишити свої домівки. У постраждалих регіонах заблоковані кілька доріг і автомагістралей.
Рятувальники використали гелікоптер для огляду пошкоджених районів. Місцева влада оголосила про фінансову допомогу постраждалим містам у розмірі 2,8 мільйона доларів.
Через збої, які викликали зливи, місто Сан-Паулу скасувало планові щеплення від коронавірусу.
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