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      Бразилию накрыли мощные ливни, много погибших: фото, видео

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      Бразилию накрыли мощные ливни / thecritic.ie

      Восточный штат Бразилии Минас-Жейрас залило дождями. В результате непогоды погибли по меньшей мере 30 человек, а еще 2,5 тысячи – лишились крова.

      Синоптики утверждают, что количество осадков – крупнейшее за 110 лет, сообщает G1.

      Раньше: Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория: погибли 9 человек – фото, видео

      Ливни вызвали оползни и разрушения в городах, что также увеличило число погибших.

      бразилія дощі зливи жертви
      Бразилию накрыли ливни/ Фото: AP

      бразилія зливи жертви дощі
      Погибли по меньшей мере 30 человек/ Фото: AP

      По последним данным, в результате разрушительной стихии 17 человек пропали без вести, еще 7 – получили ранения. Более 2,5 тысячи человек остались без крыши над головой.

      бразилія зливи погода жертви
      Последствия непогоды в Бразилии / Фото: AP

      бразилія погода дощі жертви стихіяСпасательно-поисковая работа продолжается / Фото: AP

      На данній момент проходят поисково-спасательные работы.

      Бразилию накрыли мощные ливни: видео

       

      Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Жертвы Погода Бразилия Стихийный бедствия
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