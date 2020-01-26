Бразилию накрыли мощные ливни, много погибших: фото, видео
Восточный штат Бразилии Минас-Жейрас залило дождями. В результате непогоды погибли по меньшей мере 30 человек, а еще 2,5 тысячи – лишились крова.
Синоптики утверждают, что количество осадков – крупнейшее за 110 лет, сообщает G1.
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Ливни вызвали оползни и разрушения в городах, что также увеличило число погибших.
Бразилию накрыли ливни/ Фото: AP
Погибли по меньшей мере 30 человек/ Фото: AP
По последним данным, в результате разрушительной стихии 17 человек пропали без вести, еще 7 – получили ранения. Более 2,5 тысячи человек остались без крыши над головой.
Последствия непогоды в Бразилии / Фото: AP
Спасательно-поисковая работа продолжается / Фото: AP
На данній момент проходят поисково-спасательные работы.
Бразилию накрыли мощные ливни: видео