Бразилію накрили потужні зливи, багато загиблих: фото, відео
Східний штат Бразилії Мінас-Жейрас залило дощами. Унаслідок негоди загинули щонайменше 30 людей, а ще 2,5 тисячі – втратили домівки.
Синоптики стверджують, що кількість опадів – найбільша за 110 років, повідомляє G1.
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Зливи спричинили зсуви і руйнування в місті, які також збільшили число загиблих.
Бразилію накрили зливи/ Фото: AP
Загинули щонайменше 30 людей/ Фото: AP
За останніми даними, через руйнівну стихію 17 людей зникли безвісти, ще 7 –отримали поранення. Понад 2,5 тисячі людей залишилися без даху над головою.
Наслідки негоди у Бразилії/ Фото: AP
Рятувально-пошукова робота триває/ Фото: AP
Наразі відбуваються пошуково-рятувальні роботи.
Бразилію накрили потужні зливи: відео