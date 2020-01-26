Бразилію накрили потужні зливи, багато загиблих: фото, відео

Східний штат Бразилії Мінас-Жейрас залило дощами. Унаслідок негоди загинули щонайменше 30 людей, а ще 2,5 тисячі – втратили домівки.

Синоптики стверджують, що кількість опадів – найбільша за 110 років, повідомляє G1.

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Зливи спричинили зсуви і руйнування в місті, які також збільшили число загиблих.



Бразилію накрили зливи/ Фото: AP



Загинули щонайменше 30 людей/ Фото: AP

За останніми даними, через руйнівну стихію 17 людей зникли безвісти, ще 7 –отримали поранення. Понад 2,5 тисячі людей залишилися без даху над головою.



Наслідки негоди у Бразилії/ Фото: AP



Рятувально-пошукова робота триває/ Фото: AP

Наразі відбуваються пошуково-рятувальні роботи.

Бразилію накрили потужні зливи: відео

| 30 people died in #Brazil's Minas Gerais due to floods caused by heavy rain



️The search for six missing people continuespic.twitter.com/qPiRLA2RHx — EHA News (@eha_news) January 25, 2020