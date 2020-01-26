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      Бразилію накрили потужні зливи, багато загиблих: фото, відео

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      Бразилію накрили потужні зливи / thecritic.ie

      Східний штат Бразилії Мінас-Жейрас залило дощами. Унаслідок негоди загинули щонайменше 30 людей, а ще 2,5 тисячі – втратили домівки.

      Синоптики стверджують, що кількість опадів – найбільша за 110 років, повідомляє G1.

      Раніше: Іспанію накрили снігопади, зливи та шторм Глорія: загинули 9 людей – фото, відео

      Зливи спричинили зсуви і руйнування в місті, які також збільшили число загиблих.

      бразилія дощі зливи жертви
      Бразилію накрили зливи/ Фото: AP

      бразилія зливи жертви дощі
      Загинули щонайменше 30 людей/ Фото: AP

      За останніми даними, через руйнівну стихію 17 людей зникли безвісти, ще 7 –отримали поранення. Понад 2,5 тисячі людей залишилися без даху над головою.

      бразилія зливи погода жертви
      Наслідки негоди у Бразилії/ Фото: AP

      бразилія погода дощі жертви стихія
      Рятувально-пошукова робота триває/ Фото: AP

      Наразі відбуваються пошуково-рятувальні роботи.

      Бразилію накрили потужні зливи: відео

       

      Магнітні бурі у січні 2020 року: чого очікувати
      сьогодні
      7559
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Жертви Стихійні лиха Бразилія Погода
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