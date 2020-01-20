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      Іспанію засипало снігом і залило дощем, загинули 2 людини: фото, відео

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      На Іспанію обрушилися снігопади / elpais.com

      На Іспанію обрушилися сильні снігопади, дощі та штормові вітри. Унаслідок негоди вже загинули щонайменше 2 людини.

      Влада 5 провінцій оголосила вищий рівень готовності до надзвичайної ситуації, повідомляє El Pais.

      До теми: Після пожеж Австралію залило дощем, деякі ділянки досі палають: фото, відео

      На сході Іспанії аеропорт Аліканте припинив свою роботу. Окрім того, через негоду перекрили 30 доріг.

      сніг погода негода іспанія жертви дощ
      Через сніг перекрили багато доріг/ Фото: El Pais

      іспанія негода погода сніг дощ
      Наслідки негоди в Іспанії/ Фото: El Pais

      Сильний шторм пошкодив забудову в прибережній частині муніципалітету Гандія (провінція Валенсія), а також в інших містах.

      погода негода іспанія жертви сніг дощ
      Сильний вітер пошкодив пляжі та будівлі/ Фото: El Pais

      погода негода іспанія жертви сніг дощ
      Через негоду загинули 2 людей/ Фото: El Pais

      Синоптики попереджають, що погана погода триватиме до середи, 23 січня.

      В Іспанії випав сильний сніг: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Жертви Погода Стихійні лиха
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