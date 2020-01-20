Іспанію засипало снігом і залило дощем, загинули 2 людини: фото, відео
На Іспанію обрушилися сильні снігопади, дощі та штормові вітри. Унаслідок негоди вже загинули щонайменше 2 людини.
Влада 5 провінцій оголосила вищий рівень готовності до надзвичайної ситуації, повідомляє El Pais.
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На сході Іспанії аеропорт Аліканте припинив свою роботу. Окрім того, через негоду перекрили 30 доріг.
Через сніг перекрили багато доріг/ Фото: El Pais
Наслідки негоди в Іспанії/ Фото: El Pais
Сильний шторм пошкодив забудову в прибережній частині муніципалітету Гандія (провінція Валенсія), а також в інших містах.
Сильний вітер пошкодив пляжі та будівлі/ Фото: El Pais
Через негоду загинули 2 людей/ Фото: El Pais
Синоптики попереджають, що погана погода триватиме до середи, 23 січня.
В Іспанії випав сильний сніг: відео