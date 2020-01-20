Іспанію засипало снігом і залило дощем, загинули 2 людини: фото, відео

На Іспанію обрушилися сильні снігопади, дощі та штормові вітри. Унаслідок негоди вже загинули щонайменше 2 людини.

Влада 5 провінцій оголосила вищий рівень готовності до надзвичайної ситуації, повідомляє El Pais.

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На сході Іспанії аеропорт Аліканте припинив свою роботу. Окрім того, через негоду перекрили 30 доріг.



Через сніг перекрили багато доріг/ Фото: El Pais



Наслідки негоди в Іспанії/ Фото: El Pais

Сильний шторм пошкодив забудову в прибережній частині муніципалітету Гандія (провінція Валенсія), а також в інших містах.



Сильний вітер пошкодив пляжі та будівлі/ Фото: El Pais



Через негоду загинули 2 людей/ Фото: El Pais

Синоптики попереджають, що погана погода триватиме до середи, 23 січня.

В Іспанії випав сильний сніг: відео