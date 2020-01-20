Испанию засыпало снегом и залило дождем, погибли 2 человека: фото, видео
На Испанию обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветры. В результате непогоды уже погибли по меньшей мере 2 человека.
Власти 5 провинций объявили высокий уровень готовности до чрезвычайной ситуации, сообщает El Pais.
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На востоке Испании аэропорт Аликанте прекратил свою работу. Кроме того, из-за непогоды перекрыли 30 дорог.
Из-за снега перекрыли много дорог / Фото: El Pais
Последствия непогоды в Испании / Фото: El Pais
Сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в других городах.
Сильный ветер повредил пляжи и здания / Фото: El Pais
Из-за непогоды погибли 2 человека / Фото: El Pais
Синоптики предупреждают, что плохая погода продлится до среды, 23 января.
В Испании выпал сильный снег: видео