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      Испанию засыпало снегом и залило дождем, погибли 2 человека: фото, видео

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      На Испанию обрушились снегопады / elpais.com

      На Испанию обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветры. В результате непогоды уже погибли по меньшей мере 2 человека.

      Власти 5 провинций объявили высокий уровень готовности до чрезвычайной ситуации, сообщает El Pais.

      К теме: После пожаров Австралию залило дождем, некоторые участки до сих пор горят: фото, видео

      На востоке Испании аэропорт Аликанте прекратил свою работу. Кроме того, из-за непогоды перекрыли 30 дорог.

      сніг погода негода іспанія жертви дощ
      Из-за снега перекрыли много дорог / Фото: El Pais

      іспанія негода погода сніг дощ
      Последствия непогоды в Испании / Фото: El Pais

      Сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в других городах.

      погода негода іспанія жертви сніг дощ
      Сильный ветер повредил пляжи и здания / Фото: El Pais

      погода негода іспанія жертви сніг дощ
      Из-за непогоды погибли 2 человека / Фото: El Pais

      Синоптики предупреждают, что плохая погода продлится до среды, 23 января.

      В Испании выпал сильный снег: видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Стихийный бедствия Жертвы Погода
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