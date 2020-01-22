Циклон в Испании: погибли 5 человек, среди них украинец

В Испанию циклон “Глория” принес непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами. В результате стихии погибли уже 5 человек, среди них 55-летний украинец.

О жертве циклона сообщили испанские правоохранители, пишет Europa Press.

Читайте также: Извержение вулкана Тааль на Филиппинах: есть погибшие, сотни тысяч эвакуированных

Тело украинца нашли в муниципалитете Каркайшент, что в Валенсии. Следов насилия нет, поэтому, возможно, мужчина погиб из-за погодных условий,

– говорится в сообщении.

Однако причины его смерти еще исследуются. О результатах сообщат позже.

Что известно о других жертвах стихии

Ранее СМИ сообщали о четырех погибших: 44-летний мужчина попал в смертельное ДТП; на 63-летнего мужчину упала крыша; 54-летняя женщина умерла от обморожения; еще один мужчина в возрасте около 70 лет был найден с признаками гипотермии.

Основное о циклон “Глория”

Мощный шторм "Глория" накрыл большую часть Восточной Испании, его уже назвали сильнейшим в регионе с 1982 года.

В стране закрыли десятки дорог и портов. Работу железнодорожного транспорта в отдельных регионах тоже частично остановили. Не работают школы.

Сейчас “Глория” уже достигла берегов Франции. Туда направили десятки полицейских и пожарных для преодоления возможных разрушительных последствий погоды.

Больше фото и видео стихии в Испании смотрите здесь.