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      Циклон в Испании: погибли 5 человек, среди них украинец

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      В результате циклона в Испании погиб украинец / europapress

      В Испанию циклон “Глория” принес непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами. В результате стихии погибли уже 5 человек, среди них 55-летний украинец.

      О жертве циклона сообщили испанские правоохранители, пишет Europa Press.

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      Тело украинца нашли в муниципалитете Каркайшент, что в Валенсии. Следов насилия нет, поэтому, возможно, мужчина погиб из-за погодных условий,
      – говорится в сообщении.

      Однако причины его смерти еще исследуются. О результатах сообщат позже.

      Что известно о других жертвах стихии

      Ранее СМИ сообщали о четырех погибших: 44-летний мужчина попал в смертельное ДТП; на 63-летнего мужчину упала крыша; 54-летняя женщина умерла от обморожения; еще один мужчина в возрасте около 70 лет был найден с признаками гипотермии.

      Основное о циклон “Глория”

      • Мощный шторм "Глория" накрыл большую часть Восточной Испании, его уже назвали сильнейшим в регионе с 1982 года.
      • В стране закрыли десятки дорог и портов. Работу железнодорожного транспорта в отдельных регионах тоже частично остановили. Не работают школы.
      • Сейчас “Глория” уже достигла берегов Франции. Туда направили десятки полицейских и пожарных для преодоления возможных разрушительных последствий погоды.

      Больше фото и видео стихии в Испании смотрите здесь.

       

       

      Прогноз погоды на 22 января: в Украину возвращается снег
      сегодня
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Жертвы Новости Франции Стихийный бедствия Погода
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