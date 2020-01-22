Циклон в Іспанії: загинули 5 людей, серед них українець

В Іспанію циклон “Глорія” приніс негоду з низькими температурами та сильними снігопадами. Внаслідок стихії загинули вже 5 людей, серед них і 55-річний українець.

Про жертву циклону повідомили іспанські правоохоронці, пише Europa Press.

Читайте також: Виверження вулкану Тааль на Філіппінах: є загиблі, сотні тисяч евакуйованих

Тіло українця знайшли в муніципалітеті Каркайшент, що у Валенсії. Слідів насильства немає, тому, можливо, чоловік загинув через погодні умови,

– йдеться в повідомленні.

Однак причини його смерті ще досліджуються. Про результати повідомлять згодом.

Що відомо про інших жертв стихії

Раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих: 44-річний чоловік потрапив у смертельне ДТП; на 63-річного чоловіка впав дах; 54-річна жінка померла від обмороження; ще один чоловік віку близько 70 років був знайдений з ознаками гіпотермії.

Основне про циклон “Глорія”

Потужний шторм "Глорія" накрив більшу частину Східної Іспанії, його уже назвали найсильнішим в регіоні з 1982 року.

У країні закрили десятки автошляхів та портів. Роботу залізничного транспорту в окремих регіонах теж частково зупинили. Не працюють школи.

Наразі “Глорія” вже досягла берегів Франції. Туди направили десятки поліцейських та пожежників для подолання можливих руйнівних наслідків погоди.

Більше фото та відео стихії в Іспанії дивіться тут.