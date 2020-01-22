Циклон в Іспанії: загинули 5 людей, серед них українець
В Іспанію циклон “Глорія” приніс негоду з низькими температурами та сильними снігопадами. Внаслідок стихії загинули вже 5 людей, серед них і 55-річний українець.
Про жертву циклону повідомили іспанські правоохоронці, пише Europa Press.
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Тіло українця знайшли в муніципалітеті Каркайшент, що у Валенсії. Слідів насильства немає, тому, можливо, чоловік загинув через погодні умови,
– йдеться в повідомленні.
Однак причини його смерті ще досліджуються. Про результати повідомлять згодом.
Що відомо про інших жертв стихії
Раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих: 44-річний чоловік потрапив у смертельне ДТП; на 63-річного чоловіка впав дах; 54-річна жінка померла від обмороження; ще один чоловік віку близько 70 років був знайдений з ознаками гіпотермії.
Основне про циклон “Глорія”
- Потужний шторм "Глорія" накрив більшу частину Східної Іспанії, його уже назвали найсильнішим в регіоні з 1982 року.
- У країні закрили десятки автошляхів та портів. Роботу залізничного транспорту в окремих регіонах теж частково зупинили. Не працюють школи.
- Наразі “Глорія” вже досягла берегів Франції. Туди направили десятки поліцейських та пожежників для подолання можливих руйнівних наслідків погоди.
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