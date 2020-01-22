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      Циклон в Іспанії: загинули 5 людей, серед них українець

      1883 Читать новость на русском
      Внаслідок циклону в Іспанії загинув українець / europapress

      В Іспанію циклон “Глорія” приніс негоду з низькими температурами та сильними снігопадами. Внаслідок стихії загинули вже 5 людей, серед них і 55-річний українець.

      Про жертву циклону повідомили іспанські правоохоронці, пише Europa Press.

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      Тіло українця знайшли в муніципалітеті Каркайшент, що у Валенсії. Слідів насильства немає, тому, можливо, чоловік загинув через погодні умови,
      – йдеться в повідомленні.

      Однак причини його смерті ще досліджуються. Про результати повідомлять згодом.

      Що відомо про інших жертв стихії

      Раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих: 44-річний чоловік потрапив у смертельне ДТП; на 63-річного чоловіка впав дах; 54-річна жінка померла від обмороження; ще один чоловік віку близько 70 років був знайдений з ознаками гіпотермії.

      Основне про циклон “Глорія”

      • Потужний шторм "Глорія" накрив більшу частину Східної Іспанії, його уже назвали найсильнішим в регіоні з 1982 року.
      • У країні закрили десятки автошляхів та портів. Роботу залізничного транспорту в окремих регіонах теж частково зупинили. Не працюють школи.
      • Наразі “Глорія” вже досягла берегів Франції. Туди направили десятки поліцейських та пожежників для подолання можливих руйнівних наслідків погоди.

      Більше фото та відео стихії в Іспанії дивіться тут

       

       

      Прогноз погоди на 22 січня: в Україну повертається сніг
      сьогодні
      2797
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Погода Жертви Стихійні лиха Новини Франції
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