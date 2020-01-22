В Испании потекли "пенные реки": видео последствий мощного шторма Глория
Шторм Глория в Испании превратил улицы города Тосса-де-Мар в реки. Циклон с сильными дождями и снегопадами бушует вот уже второй день.
На снятом видео зафиксировано, как по улицам туристического городка на побережье Коста-Брава, мчится бурный поток, поднимая в воздух большие куски мокрого снега.
К теме: "Циклон в Испании: погибли 5 человек, среди них украинец
Смотрите видео последствий шторма в Испании:
Основное о циклоне Глория
- Мощный шторм Глория накрыл большую часть Восточной Испании, его уже назвали сильнейшим в регионе с 1982 года.
- В стране закрыли десятки автодорог и портов. Работу железнодорожного транспорта в отдельных регионах тоже частично остановили. Не работают школы.
- Сейчас "Глория" уже достигла берегов Франции. Туда направили десятки полицейских и пожарных для преодоления возможных разрушительных последствий погоды.
- В результате стихии погибли уже 5 человек, среди них и 55-летний украинец. Однако причины его смерти еще исследуются. О результатах сообщат позже.
Больше фото и видео стихии в Испании смотрите здесь.
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