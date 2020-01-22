В Іспанії потекли "пінні ріки": відео наслідків потужного шторму Глорія

Шторм Глорія в Іспанії перетворив вулиці міста Тосса-де-Мар у ріки. Циклон із сильними дощами і снігопадами вирує ось уже другий день.

На знятому відео зафіксовано, як вулицями туристичного містечка на узбережжі Коста-Брава, мчить бурхливий потік, піднімаючи у повітря великі шматки мокрого снігу. До теми: "Циклон в Іспанії: загинули 5 людей, серед них українець Дивіться відео наслідків шторму в Іспанії: Основне про циклон Глорія Потужний шторм Глорія накрив більшу частину Східної Іспанії, його уже назвали найсильнішим в регіоні з 1982 року.

У країні закрили десятки автошляхів та портів. Роботу залізничного транспорту в окремих регіонах теж частково зупинили. Не працюють школи.

Наразі " Глорія " вже досягла берегів Франції. Туди направили десятки поліцейських та пожежників для подолання можливих руйнівних наслідків погоди.

Глорія вже досягла берегів Франції. Туди направили десятки поліцейських та пожежників для подолання можливих руйнівних наслідків погоди. Внаслідок стихії загинули вже 5 людей, серед них і 55-річний українець. Однак причини його смерті ще досліджуються. Про результати повідомлять згодом. Більше фото та відео стихії в Іспанії дивіться тут .