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      В Іспанії потекли "пінні ріки": відео наслідків потужного шторму Глорія

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      Іспанське місто залило піною із мокрого снігу / скріншот з відео

      Шторм Глорія в Іспанії перетворив вулиці міста Тосса-де-Мар у ріки. Циклон із сильними дощами і снігопадами вирує ось уже другий день.

      На знятому відео зафіксовано, як вулицями туристичного містечка на узбережжі Коста-Брава, мчить бурхливий потік, піднімаючи у повітря великі шматки мокрого снігу.

      До теми: "Циклон в Іспанії: загинули 5 людей, серед них українець

      Дивіться відео наслідків шторму в Іспанії:

       

      Основне про циклон Глорія

      • Потужний шторм Глорія накрив більшу частину Східної Іспанії, його уже назвали найсильнішим в регіоні з 1982 року.
      • У країні закрили десятки автошляхів та портів. Роботу залізничного транспорту в окремих регіонах теж частково зупинили. Не працюють школи.
      • Наразі "Глорія" вже досягла берегів Франції. Туди направили десятки поліцейських та пожежників для подолання можливих руйнівних наслідків погоди.
      • Внаслідок стихії загинули вже 5 людей, серед них і 55-річний українець. Однак причини його смерті ще досліджуються. Про результати повідомлять згодом.

      Більше фото та відео стихії в Іспанії дивіться тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихійні лиха Жертви
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