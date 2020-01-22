В Іспанії потекли "пінні ріки": відео наслідків потужного шторму Глорія
Шторм Глорія в Іспанії перетворив вулиці міста Тосса-де-Мар у ріки. Циклон із сильними дощами і снігопадами вирує ось уже другий день.
На знятому відео зафіксовано, як вулицями туристичного містечка на узбережжі Коста-Брава, мчить бурхливий потік, піднімаючи у повітря великі шматки мокрого снігу.
До теми: "Циклон в Іспанії: загинули 5 людей, серед них українець
Дивіться відео наслідків шторму в Іспанії:
Основне про циклон Глорія
- Потужний шторм Глорія накрив більшу частину Східної Іспанії, його уже назвали найсильнішим в регіоні з 1982 року.
- У країні закрили десятки автошляхів та портів. Роботу залізничного транспорту в окремих регіонах теж частково зупинили. Не працюють школи.
- Наразі "Глорія" вже досягла берегів Франції. Туди направили десятки поліцейських та пожежників для подолання можливих руйнівних наслідків погоди.
- Внаслідок стихії загинули вже 5 людей, серед них і 55-річний українець. Однак причини його смерті ще досліджуються. Про результати повідомлять згодом.
Більше фото та відео стихії в Іспанії дивіться тут.
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