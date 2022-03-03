Как передает CNN Brasil, причиной тому стала военная агрессия России против Украины. Таким образом, компания приобщилась к ограничениям, которые ранее ввели ее конкуренты – Airbus и Boeing.

Важно 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, – Кулеба

Для России закрывают не только небо, но и лишают ее авиазапчастей

Известно, что в России S7 – вторая по величине авиакомпания страны – использует модели самолетов Embraer 170 на региональных маршрутах.

Embraer внимательно следит за развитием акций, соблюдает и будет соблюдать международные санкции, введенные в отношении России и некоторых регионов Украины,

– говорится в заявлении компании.

По словам бразильской компании, "запчасти, техническое обслуживание и услуги технической поддержки для клиентов, пострадавших от санкций", прекращаются.