Як передає CNN Brasil, причиною цього стала військова агресія Росії проти України. Таким чином компанія долучилася до обмежень, які раніше запровадили її конкуренти – Airbus та Boeing.

Важливо 38 країн закрили повітряний простір для російських літаків, – Кулеба

Для Росії закривають не лише небо, а й позбавляють її авіазапчастин

Відомо, що у Росії S7 – друга за величиною авіакомпанія країни – використовує моделі літаків Embraer 170 на регіональних маршрутах.

Embraer уважно слідкує за розвитком акцій, дотримується і буде дотримуватися міжнародних санкцій, введених стосовно Росії та деяких регіонів України,

– йдеться у заяві компанії.

Так, за словами бразильської компанії, "запчастини, технічне обслуговування та послуги технічної підтримки для клієнтів, постраждалих від санкцій", припиняються.

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