Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Александр Коваленко. Он говорит, что ситуация на этом направлении очень сложная.
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Какая ситуация в Лисичанске
Коваленко считает, что российские оккупанты там имеют два преимущества – в использовании артиллерии и в живой силе.
Они хаотично обстреливают Лисичанск из артиллерии. Плацдарм себе они разместили в Северодонецке, там около 10 батальонно-тактических групп россиян,
– рассказал эксперт.
По его словам, сейчас Лисичанск под огневым контролем оккупантов. Также они форсируют Северский Донец.
Коваленко подтвердил, что российские захватчики действительно зашли на некоторые части Лисичанска и это позволило им сделать пропагандистские видео.
Но то, что Шойгу сказал о том, что они якобы полностью контролируют Луганскую область – это бред, конечно. Но угроза того, что оккупанты действительно выйдут к границам Луганщины, достаточно велика,
– считает эксперт.
Он добавил, что для этого оккупанты используют свое количественное преимущество и имеют возможности медленного наступления.
"С другой стороны, это им не дает какого-либо стратегического преимущества. Это может быть условно тактический успех, но он обусловлен лишь количественным преимуществом", – подытожил Коваленко.
В то же время, как отметил он, регулярно уже две недели как взрываются российские склады с боеприпасами, пункты управления и командные пункты на оккупированных территориях.
Коваленко отреагировал на заявление Шойгу об "оккупированной Луганщине": видео
К слову, в Министерстве обороны Украины подтвердили, что активные бои за Донбасс до сих пор продолжаются. Там заверили, что битва будет продолжаться, даже если россияне захватят всю Луганскую область.
В Минобороны ответили, что Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск. Ситуация в городе была "очень напряженной".