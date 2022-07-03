Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Олександр Коваленко. Він каже, що ситуація на цьому напрямку наразі дуже складна.

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Яка ситуація в Лисичанську

Коваленко вважає, що російські окупанти там мають дві переваги – у використанні артилерії та у живій силі.

Вони хаотично обстрілюють Лисичанськ з артилерії. Плацдарм собі вони розташували у Сєвєродонецьку, там наразі біля 10 батальйонно-тактичних груп росіян,

– розповів експерт.

За його словами, наразі Лисичанськ під вогневим контролем окупантів. Також вони форсують Сіверський Донець.

Коваленко підтвердив, що російські загарбники дійсно зайшли на деякі частини Лисичанська, і це дозволило їм зробити пропагандистські відео.

Але те, що Шойгу сказав про те, що вони нібито повністю контролюють Луганську область – це маячня, звісно. Але загроза у тому, що окупанти дійсно вийдуть до кордонів Луганщини, досить велика,

– вважає експерт.

Він додав, що для цього окупанти використовують свою кількісну перевагу та мають можливості повільного наступу.

"З іншого боку, це їм не надає якоїсь стратегічної переваги. Це може бути умовно тактичний успіх, але він обумовлений лише кількісною перевагою", – підсумував Коваленко.

Водночас, як зауважив він, регулярно вже два тижні вибухають російські склади з боєприпасами, пункти управління та командні пункти на окупованих територіях.

Коваленко відреагував на заяву Шойгу про "окуповану Луганщину": відео



До слова, у Міністерстві оборони України підтвердили, що активні бої за Донбас досі тривають. Там запевнили, що битва продовжуватиметься, навіть якщо росіяни захоплять всю Луганську область.

У Міноборони відповіли, що Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ. Ситуація в місті була "дуже напруженою".