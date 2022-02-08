Брехло и ничтожество: Филатов ответил на попытки Бондаренко присвоить чужие заслуги

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на появление информации о том, что бывший руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, снятый с должности за неудовлетворительное исполнение обязанностей, в своей публикации в Facebook приписал себе участие в реконструкции спорткомплекса "Днепровец" в поселке Днепровское.

На эту публикацию обратил внимание блогер Денис Казанский, чем вызвал горячее обсуждение персоны Бондаренко. Борис Филатов тоже не остался в стороне.

"Бывший глава Днепровской ОГА с гордостью сообщает о ремонте спорткомплекса "Днепровец", как будто это его заслуга. На самом деле, до 2021 года, пока этот господин был на своем посту, было выполнено около 1% работ (на первом фото видно состояние объекта весной 2021 года). Через полгода после его увольнения – 99%", – написал Казанский.

Во время обсуждения этой информации один из пользователей поинтересовался мнением мэра Днепра Бориса Филатова по поводу пиар-активности Бондаренко, на что тот ответил: "Это не территория города, а области, но этот негодяй Бондаренко – брехло и ничтожество".

Ранее экс-глава Днепропетровской ОГА Бондаренко приписал себе установку новых остановок, которые являются частью областной программы "Безопасная остановка".