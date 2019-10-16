Бренд, который влюбил в себя мир: секреты успеха IКЕА

Ингвар Феодор Кампрад стал одним из величайших и самых узнаваемых предпринимателей в мире, для него бизнес был делом всей жизни. Он был одним из богатейших людей на планете, однако экономил на любой мелочи.

С чего все начиналось?

Будущий успешный бизнесмен родился 30 марта 1926 года в Швеции. Предпринимательский талант проснулся в нем в совсем юном возрасте. Еще маленьким мальчиком Ингвар продавал одноклассникам и соседям спички и карандаши, которые скупал оптом в Стокгольме.

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Впоследствии к товарам, которые можно было приобрести непосредственно с велосипеда парня на улице, добавились рыба, семена, рождественские украшения и разные мелочи для повседневной жизни. В 17 лет парень решил расширить свой бизнес.

В это время отец финансово его вознаградил за успешное окончание школы. К этим средствам Ингвар добавил свои сбережения и вложил всю сумму в основание одного из самых успешных предприятий современности – IКЕА. Название компании бизнесмен создал из первых букв своего имени и фамилии – Ингвар Кампрад, названия семейной фермы, где он родился – Эльмгульт и наименование близлежащего села – Агуннарид.



Ингвар Кампрад, открытие первого магазина ІКЕА

В начале 20 века качественная и красивая мебель была дорогим удовольствием. Люди долго собирали деньги на заветный комод или кровать, которые должны были им служить лет двадцать. И только в 1943 году, после основания IКЕА, роскошь обставить свою квартиру стала доступна практически каждому.

Сначала Ингвар в своем небольшом магазине продавал декор и различные мелочи для дома. Однако очень быстро расширил ассортимент, добавив в него линейку практичной и недорогой мебели. Некоторое время новосозданная компания переживала трудности, срочно требовалось придумать какое-то преимущество над конкурентами. Это должно было быть что-то, что бы привлекло внимание клиентов и обеспечило прибыль.



Основатель бренда IKEA Ингвар Кампрад

Что придумал Кампрад?

В этом случае для компании стала полезной врожденная экономность Ингвара. Для того, чтобы продавать мебель дешевле, основатель заключил договоры с очень мелкими производителями, которые практически зависели от его заказов, поэтому не могли диктовать свои цены. Впоследствии он начал закупать мебель в разобранном виде и сам собирал ее у себя на складе.

Позже для того, чтобы сэкономить место во время транспортировки, мебель начали перевозить к клиентам также разобранной. Это позволяло сэкономить дополнительные деньги как компании, так и клиентам. Очень быстро этот принцип стал визитной карточкой IКЕА.



Клиенты могут собирать свою мебель самостоятельно

Компания расширялась бешеными темпами, поэтому конкуренты пытались разными путями этому помешать. Ингвару блокировали доступ на мебельные выставки, а его поставщиков подстрекали к забастовке. В компании остались лишь самые преданные партнеры.

Как IКЕА вышла на международный рынок

Эта ситуация подтолкнула основателя к открытию филиалов за пределами страны. Он начал искать недорогих поставщиков за пределами Швеции и нашел отличный вариант в социалистической на то время Польше. Стоимость рабочей силы там была намного ниже, а качество – на очень высоком уровне.

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Уже в начале 21 века мебельное королевство открыло свои магазины в 40 странах мира. Сейчас компании IКЕА принадлежат 30 деревообрабатывающих предприятий, а штат насчитывает более 150 тысяч сотрудников. Ежегодный доход компании оценивают десятками миллиардов евро.



Корпорация IKEA популярна во всем мире

Ингвар часто вспоминал о том тяжелом периоде, когда ему начали ставить палки в колеса, однако он был уверен, что проблемы только открывают замечательные возможности, нужно только уметь их увидеть.

Когда шведские партнеры объявили нам бойкот, мы начали работать с другими странами и выходить на мировой уровень – ничего этого не было бы, если бы не было проблем,

– неоднократно повторял он в своих интервью.

Залог успеха: какую привычку выработал бизнесмен

Миссию своей компании основатель знал с самого начала. Он желал, чтобы даже беднейшие слои населения имели возможность покупать элегантную мебель в свое жилище. Однако многие связывают такое желание с такой чертой характера Ингвара как экономность, за что его иногда называли скупым или "Скруджем".

При довольно высоких доходах компании, Кампрад покупал продукты только после обеда, когда продавцы снижали на них стоимость. На работу он добирался на автобусе или на метро, а достигнув пенсионного возраста не упускал возможности воспользоваться скидками, которые принадлежат владельцу пенсионной карты.



Основатель IKEA Ингвар Кампрад

Кроме этого, он покупал одежду на распродажах, путешествовал эконом-классом и частенько приходил в буфет своей сети, где мог дешево пообедать. Ингвар пытался привить эту привычку к экономии и своим работникам. Неоднократно он делал замечания сотрудникам, которые не слишком бережно использовали ресурсы, даже если речь шла о клочке бумаги.

Кампрад всегда подчеркивал, что ему не нужны все атрибуты богатства и считал, что экономия – это залог успеха. Несмотря на это, в его собственности все-таки были роскошные дома и автомобили. В частности, он владел большим имением у озера Женева в Швеции, а также винодельнями в Провансе.



Дом Кампрадов в Швейцарии

Значительную часть прибыли основатель IКЕА отдавал на благотворительность и даже основал собственный благотворительный фонд. В 2006 году этот фонд стал самой богатой благотворительной организацией, а его активы составляли 36 миллиардов долларов.

Почему у товаров IКЕА странные названия

Еще одной узнаваемой чертой IКЕА являются странные названия товаров. Причиной этого стало врожденное заболевание Ингвара, который с детства страдал дислексией. Кампрад с большим трудом научился читать и с трудом запоминал числа.



Странные названия товаров на языке оригинала (шведском)

Именно поэтому каждый товар IКЕА имеет, кроме кода, еще и странное название. Названия мебели для офиса часто созвучны с названиями каких-то профессий, а предметов для ванны – рек и озер. Иногда слово для названия просто выдумывали.

Корпорация, которой нет равных

Долгие годы усердной работы дали свои плоды и в конце вывели успешного основателя на шестое место среди самых богатых людей Швеции. Предприниматель почти до последних дней наведывался в свои филиалы и контролировал процесс производства. Ингвар Кампрад умер в возрасте 91 года, 27 января 2018 года.

Отошел от дел он лишь за год до этого. Кроме работы над развитием компании, Ингвар писал мемуары, которые вышли в свет еще при жизни предпринимателя. Книга получила название "IКЕА. Бренд, влюбивший в себя мир".

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Первая публикация стала очень популярной среди читателей, которые хотели заниматься предпринимательством, или же просто восхищались основателем огромной корпорации, которой нет равных сегодня.