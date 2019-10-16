Бренд, що закохав у себе світ: секрети успіху ІКЕА

Засновник ІКЕА Інґвар Феодор Кампрад став одним із найвеличніших і найбільш упізнаваних підприємців у світі. Ддля нього бізнес був справою всього життя. Він був одним із найбагатших людей на планеті, проте економив на будь-якій дрібниці.

З чого все починалося?

Майбутній успішний бізнесмен народився 30 березня 1926 року у Швеції. Підприємницький хист прокинувся в ньому в зовсім юному віці. Ще маленьким хлопчиком Інґвар продавав однокласникам та сусідам сірники та олівці, які скуповував гуртом у Стокгольмі.

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Згодом до товарів, які можна було придбати безпосередньо з велосипеда хлопця на вулиці, додалися риба, насіння, різдвяні прикраси та різні дрібниці для повсякденного життя. У 17 років хлопець надумав розширити свій бізнес.

У цей час батько фінансово його винагородив за успішне закінчення школи. До цих коштів Інґвар додав свої заощадження і вклав усю суму в заснування одного з найуспішніших підприємств сучасності – ІКЕА. Назву компанії бізнесмен створив із перших літер свого імені – Інґвар Кампрад, назви сімейної ферми, де він народився – Ельмгульт і найменування прилеглого села – Аґуннарід.



Інґвар Кампрад, відкриття першого магазину ІКЕА

На початку 20 століття якісні та гарні меблі були дорогим задоволенням. Люди довго збирали гроші на заповітний комод чи ліжко, яке мало б їм служити років із двадцять. І лише в 1943 році, після заснування ІКЕА, розкіш обставити свою квартиру стала доступною практично кожному.

Спершу Інґвар у своєму невеликому магазині продавав декор і різноманітні дрібниці для дому. Проте дуже швидко розширив асортимент, додавши до нього лінійку практичних і недорогих меблів. Деякий час новостворена компанія переживала труднощі, терміново було потрібно придумати якусь перевагу над конкурентами. Це мало бути щось, що б привернуло увагу клієнтів і забезпечило прибуток.



Засновник бренду IKEA Інґвар Кампрад

Що придумав Кампрад?

У цьому випадку для компанії стала корисною вроджена економність Інґвара. Для того, щоб продавати меблі дешевше, засновник уклав договори з дуже дрібними виробниками, які практично залежали від його замовлень, тож не могли диктувати свої ціни. Згодом він почав закуповувати меблі в розібраному вигляді та сам збирав їх у себе на складі.

Пізніше для того, щоб зекономити місце під час транспортування, меблі почали перевозити до клієнтів також розібраними. Це дозволяло заощадити додаткові гроші як компанії, так і клієнтам. Дуже швидко цей принцип став візитівкою ІКЕА.



Клієнти можуть збирати свої меблі самотужки

Компанія розширювалася шаленими темпами, тож конкуренти намагалися різними шляхами цьому завадити. Інґвару блокували доступ на меблеві виставки, а його постачальників підбурювали до страйку. У компанії залишилися лише найвідданіші партнери.

Як ІKEA вийшла на міжнародний ринок

Ця ситуація підштовхнула засновника до відкриття філій за межами країни. Він почав шукати недорогих постачальників за кордонами Швеції і знайшов чудовий варіант у соціалістичній на той час Польщі. Вартість робочої сили там була набагато нижчою, а якість – на дуже високому рівні.

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Уже на початку 21 століття меблеве королівство відкрило свої магазини в 40 країнах світу. Зараз компанії ІКЕА належать 30 деревообробних підприємств, а штат налічує понад 150 тисяч співробітників. Щорічний дохід компанії оцінюють десятками мільярдів євро.



Корпорація IKEA популярна по всьому світу

Інґвар часто згадував про той скрутний період, коли йому почали ставити палиці в колеса, проте він був упевнений, що проблеми тільки відкривають чудові можливості, потрібно тільки вміти їх побачити.

Коли шведські партнери оголосили нам бойкот, ми почали працювати з іншими країнами та виходити на світовий рівень – нічого цього не було б, якби не було проблем,

– неодноразово повторював він у своїх інтерв'ю.

Запорука успіху: яку звичку виробив бізнесмен

Місію своєї компанії засновник знав від самого початку. Він бажав, щоб навіть найбідніші прошарки населення мали можливість купувати елегантні меблі у своє помешкання. Проте багато хто пов'язує таке бажання з економною рисою характеру Інґвара, якого іноді називали через це скупим або "Скруджем".

При доволі високих доходах компанії, Кампрад купував продукти лише після обіду, коли продавці знижували на них вартість. На роботу він добирався автобусом чи на метро, а досягнувши пенсійного віку не втрачав можливості скористатися знижками, які належать власнику пенсійної картки.



Засновник IKEA Інґвар Кампрад

Окрім цього, він купував одяг на розпродажах, подорожував економ-класом і частенько приходив у буфет своєї мережі, де міг дешево пообідати. Інґвар намагався прищепити цю звичку до економії і своїм працівникам. Неодноразово він робив зауваження співробітникам, які не надто ощадливо використовували ресурси, навіть якщо йшлося про клаптик паперу.

Кампрад завжди наголошував, що йому не потрібні усі атрибути багатства і вважав, що економія – це запорука успіху. Попри це, у його власності все-таки були розкішні території та автомобілі. Зокрема, він володів великим маєтком біля озера Женева у Швеції, а також виноробнями у Провансі.



Маєток Кампрадів у Швейцарії

Значну частину прибутку засновник ІКЕА віддавав на доброчинність і навіть заснував власний благодійний фонд. У 2006 році цей фонд став найбагатшою благодійною організацією, а його активи становили 36 мільярдів доларів.

Чому товари ІКЕА мають дивакуваті назви

Ще однією впізнаваною рисою ІКЕА сьогодні є чудернацькі назви товарів. Причиною цього стало вроджене захворювання Інґвара, який з дитинства страждав на дислексію. Кампрад з великим труднощами навчився читати і важко запам'ятовував числа.



Чудернацькі назви товарів мовою оригіналу (шведською)

Саме через це кожен товар ІКЕА має, окрім коду, ще й дивакувату назву. Меблі для офісу часто співзвучні з назвами якихось професій, а предмети для ванни – річок та озер. Інколи слово для назви просто вигадували.

Корпорація, якій немає рівних

Довгі роки старанної роботи дали свої плоди і врешті вивели успішного засновника на шосте місце серед найбагатших людей Швеції. Підприємець майже до останніх днів навідувався до своїх філій та контролював процес виробництва. Інґвар Кампрад помер у віці 91 року, 27 січня 2018 року.

Відійшов від справ він лише за рік до цього. Окрім роботи над розвитком компанії, Інґвар записував мемуари, які вийшли друком ще за життя підприємця. Книга отримала назву "ІКЕА. Бренд, що закохав у себе світ".

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Першодрук став дуже популярним серед читачів, які прагнули займатися підприємництвом, або ж просто захоплювалися засновником величезної корпорації, якій немає рівних сьогодні.