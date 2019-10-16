22:17
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Янукович – наркодилер Госдуми. Хто замовив Захарченка
      Вєсті Кремля
      20:42, сьогодні
      Вєсті.UA: Труханов втік від Зеленського. Бурхливі фантазії Медведчука
      Вєсті.UA
      20:21, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Одна історія
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Бренд, що закохав у себе світ: секрети успіху ІКЕА

      Одна історія 247 Читать новость на русском

      Засновник ІКЕА Інґвар Феодор Кампрад став одним із найвеличніших і найбільш упізнаваних підприємців у світі. Ддля нього бізнес був справою всього життя. Він був одним із найбагатших людей на планеті, проте економив на будь-якій дрібниці.

      З чого все починалося?

      Майбутній успішний бізнесмен народився 30 березня 1926 року у Швеції. Підприємницький хист прокинувся в ньому в зовсім юному віці. Ще маленьким хлопчиком Інґвар продавав однокласникам та сусідам сірники та олівці, які скуповував гуртом у Стокгольмі.

      Читайте також: Лі Якокка – від інженера до геніального менеджера та творця Ford Mustang

      Згодом до товарів, які можна було придбати безпосередньо з велосипеда хлопця на вулиці, додалися риба, насіння, різдвяні прикраси та різні дрібниці для повсякденного життя. У 17 років хлопець надумав розширити свій бізнес.

      У цей час батько фінансово його винагородив за успішне закінчення школи. До цих коштів Інґвар додав свої заощадження і вклав усю суму в заснування одного з найуспішніших підприємств сучасності – ІКЕА. Назву компанії бізнесмен створив із перших літер свого імені – Інґвар Кампрад, назви сімейної ферми, де він народився – Ельмгульт і найменування прилеглого села – Аґуннарід.

      Інґвар Кампрад
      Інґвар Кампрад, відкриття першого магазину ІКЕА

      На початку 20 століття якісні та гарні меблі були дорогим задоволенням. Люди довго збирали гроші на заповітний комод чи ліжко, яке мало б їм служити років із двадцять. І лише в 1943 році, після заснування ІКЕА, розкіш обставити свою квартиру стала доступною практично кожному.

      Спершу Інґвар у своєму невеликому магазині продавав декор і різноманітні дрібниці для дому. Проте дуже швидко розширив асортимент, додавши до нього лінійку практичних і недорогих меблів. Деякий час новостворена компанія переживала труднощі, терміново було потрібно придумати якусь перевагу над конкурентами. Це мало бути щось, що б привернуло увагу клієнтів і забезпечило прибуток.


      Засновник бренду IKEA Інґвар Кампрад

      Що придумав Кампрад?

      У цьому випадку для компанії стала корисною вроджена економність Інґвара. Для того, щоб продавати меблі дешевше, засновник уклав договори з дуже дрібними виробниками, які практично залежали від його замовлень, тож не могли диктувати свої ціни. Згодом він почав закуповувати меблі в розібраному вигляді та сам збирав їх у себе на складі. 

      Пізніше для того, щоб зекономити місце під час транспортування, меблі почали перевозити до клієнтів також розібраними. Це дозволяло заощадити додаткові гроші як компанії, так і клієнтам. Дуже швидко цей принцип став візитівкою ІКЕА.


      Клієнти можуть збирати свої меблі самотужки

      Компанія розширювалася шаленими темпами, тож конкуренти намагалися різними шляхами цьому завадити. Інґвару блокували доступ на меблеві виставки, а його постачальників підбурювали до страйку. У компанії залишилися лише найвідданіші партнери. 

      Як ІKEA вийшла на міжнародний ринок

      Ця ситуація підштовхнула засновника до відкриття філій за межами країни. Він почав шукати недорогих постачальників за кордонами Швеції і знайшов чудовий варіант у соціалістичній на той час Польщі. Вартість робочої сили там була набагато нижчою, а якість – на дуже високому рівні.

      Цікаво! Вражаюча історія афериста, що двічі продав Ейфелеву вежу

      Уже на початку 21 століття меблеве королівство відкрило свої магазини в 40 країнах світу. Зараз компанії ІКЕА належать 30 деревообробних підприємств, а штат налічує понад 150 тисяч співробітників. Щорічний дохід компанії оцінюють десятками мільярдів євро.


      Корпорація IKEA популярна по всьому світу

      Інґвар часто згадував про той скрутний період, коли йому почали ставити палиці в колеса, проте він був упевнений, що проблеми тільки відкривають чудові можливості, потрібно тільки вміти їх побачити. 

      Коли шведські партнери оголосили нам бойкот, ми почали працювати з іншими країнами та виходити на світовий рівень – нічого цього не було б, якби не було проблем,
      – неодноразово повторював він у своїх інтерв'ю. 

      Запорука успіху: яку звичку виробив бізнесмен

      Місію своєї компанії засновник знав від самого початку. Він бажав, щоб навіть найбідніші прошарки населення мали можливість купувати елегантні меблі у своє помешкання. Проте багато хто пов'язує таке бажання з економною рисою характеру Інґвара, якого іноді називали через це скупим або "Скруджем". 

      При доволі високих доходах компанії, Кампрад купував продукти лише після обіду, коли продавці знижували на них вартість. На роботу він добирався автобусом чи на метро, а досягнувши пенсійного віку не втрачав можливості скористатися знижками, які належать власнику пенсійної картки.


      Засновник IKEA Інґвар Кампрад

      Окрім цього, він купував одяг на розпродажах, подорожував економ-класом і частенько приходив у буфет своєї мережі, де міг дешево пообідати. Інґвар намагався прищепити цю звичку до економії і своїм працівникам. Неодноразово він робив зауваження співробітникам, які не надто ощадливо використовували ресурси, навіть якщо йшлося про клаптик паперу.

      Кампрад завжди наголошував, що йому не потрібні усі атрибути багатства і вважав, що економія – це запорука успіху. Попри це, у його власності все-таки були розкішні території та автомобілі. Зокрема, він володів великим маєтком біля озера Женева у Швеції, а також виноробнями у Провансі.


      Маєток Кампрадів у Швейцарії 

      Значну частину прибутку засновник ІКЕА віддавав на доброчинність і навіть заснував власний благодійний фонд. У 2006 році цей фонд став найбагатшою благодійною організацією, а його активи становили 36 мільярдів доларів.

      Чому товари ІКЕА мають дивакуваті назви

      Ще однією впізнаваною рисою ІКЕА сьогодні є чудернацькі назви товарів. Причиною цього стало вроджене захворювання Інґвара, який з дитинства страждав на дислексію. Кампрад з великим труднощами навчився читати і важко запам'ятовував числа. 


      Чудернацькі назви товарів мовою оригіналу (шведською)

      Саме через це кожен товар ІКЕА має, окрім коду, ще й дивакувату назву. Меблі для офісу часто співзвучні з назвами якихось професій, а предмети для ванни – річок та озер. Інколи слово для назви просто вигадували.

      Корпорація, якій немає рівних

      Довгі роки старанної роботи дали свої плоди і врешті вивели успішного засновника на шосте місце серед найбагатших людей Швеції. Підприємець майже до останніх днів навідувався до своїх філій та контролював процес виробництва. Інґвар Кампрад помер у віці 91 року, 27 січня 2018 року.

      Відійшов від справ він лише за рік до цього. Окрім роботи над розвитком компанії, Інґвар записував мемуари, які вийшли друком ще за життя підприємця. Книга отримала назву "ІКЕА. Бренд, що закохав у себе світ".

      Зверніть увагу! Загадкове викрадення картини "Мона Ліза" у 1911 році: неймовірна історія

      Першодрук став дуже популярним серед читачів, які прагнули займатися підприємництвом, або ж просто захоплювалися засновником величезної корпорації, якій немає рівних сьогодні.

      blog_ava
      Що таке овуляція та коли вона настає
      сьогодні
      4970
      Автор: Ігор Шишак
      Теги: Одна історія IKEA Швеція Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла
      сьогодні , 21:01 Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла
      Ярослав Голобородько 2550
      Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      сьогодні , 19:01 Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      Світлана Попова 1415
      Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      сьогодні , 18:37 Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      Роман Маселко 404
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сьогодні , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 1335
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 15:15 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2768
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук