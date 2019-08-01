Лі Якокка – від інженера до геніального менеджера та творця Ford Mustang

Лі Якокка став легендою у сферах менеджменту та маркетингу. Його ім’я тісно пов’язане з успіхом таких великих компаній як Ford і Chrysler. Він геніальний менеджер, який зумів пройти шлях від інженера до директора компанії, і до порад якого дослухаються й сьогодні.

Дитинство та перша робота

Лі народився 15 жовтня 1924 року у місті Аллентаун, штат Пенсильванія. Його батьки були мігрантами з Італії, які все життя працювали не покладаючи рук для того, щоб гідно жити. Саме батько навчив хлопця старанності та самодисципліни. Лі знав з дитинства, що для досягнення успіху потрібно завжди вчитися та багато працювати.

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Вже в десять років юний Лі почав заробляти. У своїй автобіографії він згадує про цю нехитру роботу. За його словами, в Аллентауні тоді відкрився один з перших у країні супермаркетів. Після шкільних занять він зі своїми друзями шикувалися з червоними візками біля його дверей і пропонували покупцям за невелику плату довезти продукти їм до дому.



Лі Якокка

Згодом, у підлітковому віці, Лі почав працювати у фруктово-овочевій крамниці. Він прокидався досвіту, щоб доставити товар з оптового ринку до крамниці. За 16-годинну зміну хлопець отримував оплату у розмірі 2 доларів, а також міг брати таку кількість продуктів, яку подужав би дотягти після важкого робочого дня додому.

У 15 років, Лі серйозно захворів. Ревматизм, який у ті часи вважали практично невиліковним, на тривалий час прикував хлопця до ліжка. Проте Лі боровся з хворобою і все-таки його стан покращився.

Через діагноз юного Якокка не взяли на службу в армію, тож відразу після закінчення школи, він вступив у Ліхайський університет. За виняткові старання та відмінні результати його згодом запросили в Прінстонський університет, де він і закінчив вивчати спеціальність інженера. Саме тоді його, як одного з найкращих випускників, запросили на стажування у компанію Ford, де він в подальшому і затримався на довгі 29 років.

Свій шлях у компанії Ford Лі Якокка розпочав із посади автоконструктора. Проте, швидко зрозумів, що всі ці макети, креслення та схеми – не його пристрасть. Лі прагнув до взаємодії з людьми, тож через деякий час влаштувався на посаду менеджера з продажу легковиків у одній із філій компанії.

В його обов’язки входило: обдзвонювати агентів зі служби прокату автомобілів і переконувати їх закупити автівки саме у Ford. Для того, щоб досягти успіху, Лі постійно працював над собою та докладав великих зусиль для вдосконалення своїх комунікативних навичок. Якокка швидко став спеціалістом у цій сфері і через деякий час вже навчав цієї справи молодих працівників. Потім його призначили керівником відділу збуту у філії в Філадельфії.

Ford і створення Mustang

Кар’єра Лі стрімко просувалася вгору, проте в середині 50-х років компанію чекав складний період. Погіршення стану економіки в країні значно вплинуло на продажі авто, показники були практично нульові. Проте Якокка зумів використати цю ситуацію на користь, як для себе, так і для компанії. Він запропонував керівництву геніальну ідею, яка до того часу не практикувалася у жодній фірмі.

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Задум полягав у тому, щоб продавати авто за першим внеском, який складав 20% від загальної вартості, а решту суми розбити на рівні частини, які покупці виплачуватимуть щомісяця, впродовж декількох років. Впровадження такої системи різко збільшили обсяги продажів, а Лі призначили керівником головного округу збуту.



Генрі Форд ІІ та Лі Якокка

На цій посаді він теж не затримався і невдовзі став віце-президентом і головним управляючим компанії. Оцінивши ринкову ситуацію та попит клієнтів, Якокка дійшов до висновку, що в арсеналі Ford не вистачає спортивного авто, яке було б доступним для молодої цільової аудиторії. Таким автомобілем у доробку компанії стає Mustang.



Легендарний Ford Mustang

Продажі цієї моделі стали настільки великими, що під її виробництво довелося адаптувати кілька окремих заводів. Впродовж першого року було продано рекордну кількість – 420 тисяч автомобілів, а компанія отримала прибуток у розмірі мільярда доларів.



Лі Якокка представляє Mustang на Нью-Йоркській виставці в квітні 1964 року

Після того, як Якокка посів місце президента компанії, Ford почав отримувати неймовірний прибуток, а їхні авто були визнані споживачами одними з найкращих відносно якості та ціни. Проте талант менеджера та неймовірний успіх невдовзі вплинули й на закінчення кар’єри Лі в цій компанії. Влітку 1975 року Лі дізнався про своє звільнення. Генрі Форд-молодший вирішив позбутися успішного керівника, ймовірно, через те, що не любив конкуренції.

Робота в Chrysler

Але безробітним Якокка залишався не довго. Практично відразу на нього посипалися пропозиції від різних компаній. Тоді Лі обрав посаду голови директорів компанії Chrysler. Згодом він написав, що якби знав, що його очікує, то радше придбав би кольт і застрелився.

Причиною цьому була тодішня ситуація в компанії. Chrysler зазнавала величезних збитків, якість авто була жахливою, а бухгалтерія неврегульованою. Проте Якокка не здався. Він замінив половину ради директорів, нових молодих працівників та досвідчених спеціалістів, які давно мріяли працювати з менеджером такого рівня. Лі твердо вирішив відродити компанію.

Однак взимку 1979 року весь автомобільний ринок спіткало ще одне нещастя – в країні запанувала енергетична криза. Продаж авто скоротився вдвічі, а фінанси в компанії були на критично низькому рівні. Вихід із ситуації і цього разу знайшов Якокка. Йому вдалося переконати сенат у інвестиції в розмірі півтора мільярда доларів. Проте навіть такої допомоги від держави було замало.

Лі довелося значно скоротити штат, щоб зекономити, а також призначити для себе символічну платню: 1 долар на рік. Потреби у великому заробітку в нього на той час не було, адже він та його сім’я й досі були власниками великого пакету акцій компанії Ford.

У 1981 році, завдяки старанню Лі, Chrysler випустила нову модель "К": компактний автомобіль, який витрачав всього 9 літрів бензину на 100 кілометрів. А ще через 2 роки новий міні-фургон, який було визнано найкращим автомобілем року. Таким чином, борг державі було сплачено на сім років раніше зазначеного терміну, а компанія успішно розвивалася.



Лі Якокка і Chrysler

Якокка завжди вважав, що є професіоналом лише в менеджерській роботі. Свій пост у компанії він покинув добровільно у 1993 році, стверджуючи, що досягнув всього чого хотів, і тепер буде думати не про те, як заробляти, а про те – як витрачати гроші.

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Лі Якокка був не лише успішним управляючим, але й визнаним автором книг. Його автобіографічні прози "Кар’єра менеджера" та "Куди поділись усі лідери?" стали бестселерами, а всі, хто бажають стати частиною менеджменту й досі навчаються за його порадами. Легенда автомобільного бізнесу помер у віці 94 років, 2 липня цього року. Газета The Washington Post із посиланням на його дочку написала, що причиною стало ускладнення викликане хворобою Паркінсона.