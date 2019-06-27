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      Численні опіки, кома та перемоги: чим запам'ятались автогонки Нікі Лауда

      Одна історія Читать новость на русском

      Нікі Лауда тричі виборював звання чемпіона в автоперегонах класу "Формула-1". Його шлях до успіху був складний і сповнений ризиків, а жахлива трагедія змусила прискіпливіше ставитися до власної безпеки.

      Початок кар'єри

      Андреас Ніколаус Лауда народився у Відні 22 лютого 1949 року. Його батьки належали до династії банкірів, тож всі були впевнені, що Нікі в майбутньому продовжить фінансову справу. Проте, хлопцю судилося зовсім інше майбутнє – багате на ризики та гострі відчуття.

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      Керувати авто Нікі навчився дуже рано. У 12 років йому дозволяли їздити довкола будинку, а вже через два роки він сів за кермо вантажівки. Згодом майбутній автогонщик придбав своє перше авто – старенький Volkswagen і стартував на перших перегонах.

      нікі лауд
      Андреас Ніколаус Лауд

      Попри те, що батьки Нікі були категорично проти такого захоплення, відмовлятися від мрії хлопець не збирався. Від початку своєї кар'єри він самостійно фінансував свої витрати, влізаючи водночас у великі борги. Взяті в кредит гроші Нікі вклав в своє перше гоночне авто – Porsche 908. Спершу, впродовж тривалого часу, на гонках його супроводжували невдачі, але впертість та завзятість невдовзі зробили свою справу.

      порш 908
      Porsche 908 – перше авто Нікі Лауда

      Перемоги у "Формулі-1"

      За допомогою чергового кредиту він купив собі місце в команді "Формули-1", проте, і там не добився великого успіху. Вже наступного року Лауда перейшов у команду BMR, де заробив свої перші бали в гонках. На цих перегонах Нікі помітив Енцо Феррарі, саме він побачив великий потенціал хлопця, і невдовзі покликав Лауду до своєї команди.

      нікі лауда
      Набравши кредитів Нікі купив собі місце в команді "Формули-1"

      Вже в 1975 році Нікі виборов першість у "Формулі-1" за команду Ferrari. Наступного року на черговому чемпіонаті австрієць випереджав свого головного суперника Джеймса Ханта на 35 балів і впевнено прямував до чемпіонства, проте, досягти цього йому завадила жахлива аварія.

      Джеймса Ханта
      Ніколаус Лауд та Джеймс Хант

      Моторошна аварія

      Через погані погодні умови на другому колі Лауду занесло і він зіткнувся з відбійником. Його болід вмить зайнявся полум'ям і Нікі опинився в палаючій пастці. Пілоти, які проїжджали повз, зупинилися і витягли Лауду, тим самим врятувавши йому життя.

      Нікі отримав серйозну травму голови та численні опіки, практично втратив праве вухо і впав у кому. Але нестримне бажання жити та продовжувати улюблену справу повернули його до життя.

      аварія нікі лауд
      Нікі Лауда після аварії

      Дивіться відео страшної аварії Ніколауса Лауда:

      Чи повернувся Нікі Лауда до перегонів – дивіться у програмі.

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      Теги: Одна історія Авто Транспорт Формула-1
      Джерело: 24 канал
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