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      Загадкове викрадення картини "Мона Ліза" у 1911 році: неймовірна історія

      Одна історія 144 Читать новость на русском

      Одна з найвідоміших картин у світі, яка носить назву "Мона Ліза" або "Джоконда" була розміщена у стінах паризького Лувру ще у 18 столітті. За цей час картину виносили за межі музею лише в крайніх випадках. Двічі транспортування було заплановане. Проте у 1911 році "Джоконда" зникла з Лувру за загадкових обставин, а повернути її вдалося аж через два роки.

      Загадкова історія викрадення "Мони Лізи"

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      21 серпня 1911 року місцевий художник Луї Беру, який повинен був зробити копію "Мони Лізи", прийшов у Лувр. Але замість знаменитого експонату побачив на стіні тільки гаки для кріплення картини. Працівники музею не відразу зрозуміли, що трапилося, адже зовсім недавно директор Лувру особисто запевняв пресу, що викрасти експонати неможливо.

      Картина
      Картина "Мона Ліза" у Луврі надійно охороняється

      Згодом охорона знайшла раму, яку викрадач залишив на сходах музею. Після цього сумнівів у викраденні не залишилось, вибухнув гучний скандал.

      Пошуки викрадача "Джоконди"

      Пошук підозрюваних став справою честі ледь не кожного громадянина Франції. Деякий час в організації викрадення звинувачували американського мільйонера Джона Моргана. Згодом підозра впала на художників, зокрема й на Пабло Пікассо. Також серед підозрюваних був кайзер Німеччини Вільгельм ІІ, який нібито викрав картину, щоб показати слабкість Франції. Жодну з цих теорій довести, звичайно ж, не вдалося.

      Поліція у відчаї хапалася за будь-які докази, які можна було хоч якось пов’язати зі справою. Відтак, невдовзі вони заарештували на той час вже відомого поета – Гійома Аполлінера. Поштовхом до такого рішення був факт того, що поет незадовго до зникнення картини публічно погрожував спалити Лувр заради оновлення мистецтва. Аполлінера затримали на п’ять діб і відпустили через брак доказів.

      Гійом Аполлінер
      Гійом Аполлінер

      Слідство зупинилося, нових зачіпок у слідчих не було. Але тему обговорювати не припиняли. Парижани приходили у Лувр в жалобі та приносили до місця, де колись висіла "Джоконда", квіти. Впродовж наступних двох років ніхто й гадки не мав, куди зникла "Мона Ліза" і чи побачать її коли-небудь знову.

      Як "Мону Лізу" вдалося знайти?

      Проте в грудні 1913 року про "Джоконду" заговорили з новою силою. Тоді одному з торговців творами мистецтва у Флоренції надійшов лист від чоловіка, який назвався Вінченцо Леонардо. Молодик пропонував купити у нього "Мону Лізу".

      Торговець із директором місцевої галереї відправилися на зустріч, де виявили, що чоловік і справді має оригінал шедевра. Проте очікуваної нагороди загадковий продавець не отримав, натомість – його невдовзі заарештували. Злодієм виявився Вінченцо Перуджа, один з працівників музею. Саме він перед викраденням картини вмонтовував для неї захисне скло.

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      Одним із мотивів Вінченцо назвав бажання повернути картину на її Батьківщину – в Італію. Він вважав, що звідти "Джоконду" колись вивіз Наполеон. Викрадача засудили лише на рік, але він не відбув за гратами навіть цей термін. Вже через декілька місяців вправного злодія випустили на волю. А для багатьох італійців він став героєм, який боровся за повернення національного шедевра. Невдовзі Італія повернула "Джоконду" в Лувр.

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      Теги: Одна історія Новини культури Новини Франції Викрадення Історія
      Джерело: 24 канал
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