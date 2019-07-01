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      Коштовності вартістю мільярди доларів, які досі лежать у Світовому океані: відео

      Одна історія 360 Читать новость на русском

      Впродовж довгих століть товар, продукти, твори мистецтва та навіть коштовності транспортувалися у різні країни за допомогою кораблів. Але через часті аварії дорогоцінні скарби опинялися на дні морів і океанів. Саме така доля спіткала вітрильний корабель "Консепсьйон".

      Подорож попри зауваження капітана

      Восени 1641 року судно під командуванням адмірала Хуана де Вілья Вінсенса мало перетнути Атлантичний океан і переправити з Вест-Індії вантаж значної цінності.

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      Численні скрині на борту були переповнені золотом і сріблом – як у злитках, так і в формі монет, а також – ювелірними прикрасами. При завантаженні дорогоцінного товару з'ясувалося, що всі скрині в трюмах не поміщаються, і доволі велику частину довелося скласти на верхній палубі.

      коштовності скриня
      Скрині на борту "Консепсьйон" були переповнені золотом та сріблом

      Корабель був суттєво перенавантажений, що створювало серйозну небезпеку для екіпажу. Попри усі зауваження та протести капітана корабля, за наказом намісника іспанського короля, судно було змушене вирушити у відкриті води.

      У подорож вирушили на початку вересня. Саме тоді в Атлантиці розпочиналися шторми та урагани. Спершу подорож видавалася доволі успішною, в екіпажу не виникало жодних ускладнень. Проте справжній жах наздогнав їх біля узбережжя Флориди.

      via GIPHY

      Здійнявся сильний шторм, велетенські хвилі викинули "Консепсьйон" на мілководдя. В корабля зламалися дві щогли, а капітан, розуміючи неможливість продовжувати шлях у відкритий океан, віддав наказ тримати курс на Пуерто-Ріко.

      Проте невдовзі всі навігаційні прилади на кораблі вийшли із ладу, і вже ніхто не міг сказати, де саме вони перебувають. Корабель з екіпажем, який нараховував 514 осіб, рухався у невідомість. За 85 миль від острова Гаїті, судно наскочило на підводний риф.

      Чисельні втрати

      Намагаючись врятувати корабель, адмірал наказав викинути скрині зі сріблом за борт. Це трохи покращило ситуацію, проте вночі налетів потужний шторм і "Консепсьйон" пішов на дно разом з усім дорогоцінним вантажем і екіпажем. Загинули 324 людини. Решті – ледь вдалося вціліти та повернутися додому.

      Після повернення адмірал був оголошений винуватцем катастрофи, проте, з часом суд його виправдав.

      потонув корабель
      "Консепсьйон" пішов на дно разом з усім дорогоцінним вантажем і екіпажем.

      Уряд Іспанії неодноразово відсилав у район загибелі корабля експедиції, сподіваючись віднайти дорогоцінний вантаж. Однак кожна з цих спроб була невдалою. Тоді іспанській казні довелося змиритися з величезною втратою, а трагедія була визнана найбільшою в історії корабельних катастроф ХVII століття.

      За пошуки скарбів беруться професіонали

      Через пів століття від дня краху судна, за пошуки його скарбів взявся американець Вільям Фіпс. Він був завзятим шукачем морських скарбів, і саме йому вдалося виявити місце катастрофи корабля. З допомогою місцевих індіанців, які були майстерними ловцями перлів, Фіпсу пощастило дістати з дна десяту частину скарбів.

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      Минуло ще два століття, проте, шукачі скарбів не забували про втрачені коштовності. Наступним відчайдухом став ще один американець Берт Веббер.

      пошуки скарбів
      Пошуки скарбів

      Мрія дістати з дна скарби затонулого "Консепсьйона" не покидала його з дитинства. Разом зі своїм другом він впродовж чотирьох років детально вивчав документи та старовинні матеріали, які були пов'язані з катастрофою. І все більше впевнювався в тому, що цей скарб знайти реально.

      Здійснення цієї мрії потребувало багато зусиль та коштів, але й це не зупинило шукача. Для цього Веббер взяв у кредит 150 тисяч доларів, які були необхідні для покриття усіх витрат і відправився на пошук.

      Вже на п'ятий день своєї експедиції Берта переповнювала радість – було знайдено перші ознаки наявності у цьому місці скарбів. За кілька місяців досліднику з командою вдалося підняти з "Консепсьйона" понад 30 тонн різних коштовностей. Проте – це була всього п'ята частина від того скарбу, який був на борту від початку, тож шукачам скарбів ще є над чим працювати.

      коштовності
      Берт Вебберу вдалось знайти 30 тонн різних коштовностей

      Сьогодні вартість коштовностей, які затонули у Світовому океані, оцінюють сумарно у 600 мільярдів доларів.

      blog_ava
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      Теги: Одна історія Історія
      Джерело: 24 канал
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