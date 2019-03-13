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      Brexit провалился: парламент Великобритании не поддержал выход из ЕС без соглашения

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      Brexit провалился: парламент Великобритании не поддержал выход из ЕС без соглашения
      Brexit провалился: парламент Великобритании не поддержал выход из ЕС без соглашения / Фото из открытых источников

      Парламент Великобритании не поддержал решение о том, чтобы выход Британии из Евросоюза прошел без соглашения. Накануне соглашение по Brexit депутаты отклонили.

      312 депутатов проголосовали против решения, чтобы Brexit прошел без соглашения, 308 – поддержали такое решение, сообщает BBC.

      Читайте также: Пример для подражания: депутат предупредил, что его не будет на голосовании по Brexit

      Решение не имеет обязательной юридической силы и не исключает выхода Великобритании из ЕС в целом. Теперь депутаты британского парламента имеют шанс проголосовать за отсрочку Brexit.

      Голосование состоится в четверг, 14 марта: если депутаты проголосуют за отсрочку и ЕС с этим согласится, то Великобритания не выйдет из ЕС, как планировалось, 29 марта.

      Накануне Палата общин парламента Великобритании во второй раз отклонила соглашение о выходе страны из Евросоюза. Это было соглашение с изменениями, которые британский премьер Тереза ​​Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером. Теперь у страны всего 2 варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты 29 марта.

      Что такое Brexit?
      Выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовало 51,9% человек. А за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% британцев.

      Окончательная дата выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить 1 раз, максимальная продолжительность пока неизвестна.

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      Теги: Евросоюз Великобритания Brexit Новости политики
      Источник: 24 Канал
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