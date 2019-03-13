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      Brexit провалився: парламент Британії не підтримав вихід з ЄС без угоди

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      Brexit провалився: парламент Британії не підтримав вихід з ЄС без угоди
      Brexit провалився: парламент Британії не підтримав вихід з ЄС без угоди / Фото з відкритих джерел

      Парламент Великої Британії не підтримав рішення про те, щоб вихід Британії з Євросоюзу відбувся без угоди. Напередодні угоду щодо Brexit депутати відхилили.

      312 депутатів проголосували проти рішення, щоб Brexit відбувся без угоди, 308 – підтримали таке рішення, повідомляє BBC.

      Читайте також: Приклад для наслідування: депутат попередив, що його не буде на голосуванні щодо Brexit

      Рішення не має обов'язкової юридичної сили і не виключає виходу Великобританії з ЄС в цілому. Тепер депутати британського парламенту мають шанс проголосувати за відтермінування Brexit.

      Голосування відбудеться в четвер, 14 березня: якщо депутати проголосують за відтермінування і ЄС з цим погодиться, то Великобританія не покине ЄС, як планувалося 29 березня.

      Напередодні Палата громад парламенту Великобританії вдруге відхилила угоду про вихід країни з Євросоюзу. Це була угода із змінами, які британська прем’єрка Тереза Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером. Тепер країна має всього 2 варіанти: вихід з ЄС без угоди або відтермінування Brexit після запланованої дати 29 березня.

      Що таке Brexit?Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з ЄС проголосувало 51,9% осіб. А за те, щоб залишитись у складі ЄС висловились 48,1% британців.

      Остаточна дата виходу Британії з ЄС– 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити 1 раз, максимальна тривалість поки що невідома.

      blog_ava
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      Теги: Brexit Великобританія Євросоюз Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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